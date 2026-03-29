今（29）日為青年節，由來是中華民國政府為紀念西元1911年廣州黃花崗起義為國殉難的72位烈士，定此日為青年節。
根據《青年基本法》定義， 青年年齡為18歲至35歲，也就是2008年至1991年出生的世代。這世代經歷數次經濟大蕭條、地緣政治衝突、百年一遇的新冠肺炎疫情，更是身處網路普及化、人口少子化及AI發展的海嘯第一排。
攤開主計總處統計，即便台灣整體失業率、青年失業率等都逐步在下滑，但少子化下及壯年延後退休，青年在職場上並無更多話語權，工作穩定性仍存在相當差異；而在薪資方面，社會新鮮人的薪資與壯年時代的差異，高達近1.3倍，存在明顯區別。
以下為《NOWNEWS》攸關青年的就業、失業及薪資數據。
10年比較 台灣失業率、青年失業雙雙下修
據主計總處今年2月最新統計，就業者為11,646,000人、失業者為401,000人，失業率為3.33%，創26年來同期低。
若與過去10年比較，2016年失業率為3.92%，除了中間因為疫情一度飆升，其餘時間失業均是下探，2025年呈現3.35%。
今年2月統計，15至24歲失業率為11.34%、25歲至29歲為5.97%、30歲至34歲為3.42%，均高於平均失業率。由於青年離開校園後必然經歷尋職轉換期，導致其失業率常態性高於整體平均水準。
從2016年數據迄今分析，均可以顯示15歲至34歲各年齡層失業率也是呈現逐漸下滑，平均下滑0.62個百分點。
少子化、退休延後 青年占就業人口比率急速萎縮
然而，失業率下降並不代表一切風調雨順，而必須參考其他數據才能拼湊完整樣貌。
攤開過去10年數據，就會發現台灣就業人數持續攀升，2016年為11,267,000人，而該年35歲以後的就業人數為7,588,000人，總占比67.3%；15歲至34歲就業人數為3,678,000人，占比為32.6%。
據今年2月最新統計，就業者為1,1646,000人，35歲以後的就業人數為8,360,000人，占比約71.7%；15歲至34歲就業人數為3,283,000人，占總數的28.1%；若與10年前比較，下滑了4.5個百分點。
為什麼總就業人數變多，青年就業人數與占比卻雙雙溜滑梯？這其中有兩個原因。
📍15歲至34歲青年與過去10年同年齡層的人數因為少子化影響減少約11%，當本身母數較前一個世代減少，明顯在勞動占比上呈現萎縮。
📍35歲至64歲就業人數選擇延後退休等原因，導致繼續留在就業市場的時間拉長，墊高總體就業人數，但也壓縮到青年就業人數比率。
若整理失業率數據，就可以發現當青年失業率下降0.62個百分點，但青年就業人數卻是呈現一口氣下滑了4.5個百分點；換言之，即使有意願求職的青年多數都能找到工作，但當青年總人口的急遽流失，已讓年輕世代在整體職場中的份額快速萎縮。
通膨壓垮青年勞工？yes123調查：2成沒存款、逾5成自認「魯蛇」
青年族群無「物以稀為貴」 高薪資漲幅卻藏「兩盲點」
當青年就業人數呈現快速下跌，那是否有因「物以稀為貴」，爭取到更高報酬？
若以未滿30歲青年（31,816元），與40歲至49歲以上族群薪資中位數（42,157元）相比，兩者差距高達1.3倍。
而若觀察近十年每月經常性薪資，各年齡層的薪水均維持逐年攀升；如果進一步分析各年齡層薪資成長率，更可以看到許多蛛絲馬跡。
2020年，未滿30歲的每月經常性薪資中位數為27,656元；2025年中位數為31,816元，5年增幅為15.0%。
攤開同期30歲至65歲以上各年齡層的經常性薪資增幅，落在6.09%至11.9%之間，表面上顯示青年薪資增幅優於其他世代。
但出現較高薪資成長率，並不代表青年過得更加優渥，而是存在兩大盲區。
📍青年薪資基期低，以27,656元成長至31,816元，看似5年增加15.0%，但實際上只增加4,160元。
但以40歲至49歲在2020年薪資中位數是38,970元，5年成長8.1%至42,157元，成長3187元。即便該年齡層薪資成長幅度較低，增加的絕對金額是接近青年族群。
📍2020年至2025年通膨明顯上揚，據主計總處以2021年當作消費者物價指數（CPI）100的基準，2020年12月CPI為98.45，2025年12月CPI為110.24，兩者差距11.9%；將青年薪資增幅扣除通膨漲幅後，5年來青年的「實質薪資」增幅僅剩下微乎其微的 3.1%。
即便其他族群可能出現薪資漲幅倒退現象，但本來薪資基礎較低、不具有自有房產的青年族群，更可能薪資被房租、外食費所吃掉，通膨痛感遠比其他群族更強烈。
世代鴻溝之下 正視青年面臨經濟難題
走過經濟蕭條與疫情，當今的青年世代正處於一個「用力奔跑，卻留在原地」的困境中。失業率下降的背後，是人口基數萎縮的無奈；薪資成長的表面，是追不上房租與物價的辛酸。
今年的青年節的意義，不應只停留在節日的慶祝，更該是檢視世代資源分配的時刻。當失業率創下新低，青年的實質處境卻未見好轉；當名目薪資看似成長，卻被通膨巨獸與約1.3倍的世代薪資鴻溝狠狠拉開距離。
政府與社會在關注整體就業數據亮眼之餘，更應看見青年在「低薪、高物價、發展受限」下的真實掙扎，提出更具針對性的世代投資與薪資結構改革，才能真正接住這群身處海嘯第一排的年輕世代。
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攤開主計總處統計，即便台灣整體失業率、青年失業率等都逐步在下滑，但少子化下及壯年延後退休，青年在職場上並無更多話語權，工作穩定性仍存在相當差異；而在薪資方面，社會新鮮人的薪資與壯年時代的差異，高達近1.3倍，存在明顯區別。
以下為《NOWNEWS》攸關青年的就業、失業及薪資數據。
10年比較 台灣失業率、青年失業雙雙下修
據主計總處今年2月最新統計，就業者為11,646,000人、失業者為401,000人，失業率為3.33%，創26年來同期低。
若與過去10年比較，2016年失業率為3.92%，除了中間因為疫情一度飆升，其餘時間失業均是下探，2025年呈現3.35%。
今年2月統計，15至24歲失業率為11.34%、25歲至29歲為5.97%、30歲至34歲為3.42%，均高於平均失業率。由於青年離開校園後必然經歷尋職轉換期，導致其失業率常態性高於整體平均水準。
從2016年數據迄今分析，均可以顯示15歲至34歲各年齡層失業率也是呈現逐漸下滑，平均下滑0.62個百分點。
少子化、退休延後 青年占就業人口比率急速萎縮
然而，失業率下降並不代表一切風調雨順，而必須參考其他數據才能拼湊完整樣貌。
攤開過去10年數據，就會發現台灣就業人數持續攀升，2016年為11,267,000人，而該年35歲以後的就業人數為7,588,000人，總占比67.3%；15歲至34歲就業人數為3,678,000人，占比為32.6%。
據今年2月最新統計，就業者為1,1646,000人，35歲以後的就業人數為8,360,000人，占比約71.7%；15歲至34歲就業人數為3,283,000人，占總數的28.1%；若與10年前比較，下滑了4.5個百分點。
為什麼總就業人數變多，青年就業人數與占比卻雙雙溜滑梯？這其中有兩個原因。
📍15歲至34歲青年與過去10年同年齡層的人數因為少子化影響減少約11%，當本身母數較前一個世代減少，明顯在勞動占比上呈現萎縮。
📍35歲至64歲就業人數選擇延後退休等原因，導致繼續留在就業市場的時間拉長，墊高總體就業人數，但也壓縮到青年就業人數比率。
若整理失業率數據，就可以發現當青年失業率下降0.62個百分點，但青年就業人數卻是呈現一口氣下滑了4.5個百分點；換言之，即使有意願求職的青年多數都能找到工作，但當青年總人口的急遽流失，已讓年輕世代在整體職場中的份額快速萎縮。
通膨壓垮青年勞工？yes123調查：2成沒存款、逾5成自認「魯蛇」
青年族群無「物以稀為貴」 高薪資漲幅卻藏「兩盲點」
當青年就業人數呈現快速下跌，那是否有因「物以稀為貴」，爭取到更高報酬？
若以未滿30歲青年（31,816元），與40歲至49歲以上族群薪資中位數（42,157元）相比，兩者差距高達1.3倍。
而若觀察近十年每月經常性薪資，各年齡層的薪水均維持逐年攀升；如果進一步分析各年齡層薪資成長率，更可以看到許多蛛絲馬跡。
2020年，未滿30歲的每月經常性薪資中位數為27,656元；2025年中位數為31,816元，5年增幅為15.0%。
攤開同期30歲至65歲以上各年齡層的經常性薪資增幅，落在6.09%至11.9%之間，表面上顯示青年薪資增幅優於其他世代。
但出現較高薪資成長率，並不代表青年過得更加優渥，而是存在兩大盲區。
📍青年薪資基期低，以27,656元成長至31,816元，看似5年增加15.0%，但實際上只增加4,160元。
但以40歲至49歲在2020年薪資中位數是38,970元，5年成長8.1%至42,157元，成長3187元。即便該年齡層薪資成長幅度較低，增加的絕對金額是接近青年族群。
📍2020年至2025年通膨明顯上揚，據主計總處以2021年當作消費者物價指數（CPI）100的基準，2020年12月CPI為98.45，2025年12月CPI為110.24，兩者差距11.9%；將青年薪資增幅扣除通膨漲幅後，5年來青年的「實質薪資」增幅僅剩下微乎其微的 3.1%。
即便其他族群可能出現薪資漲幅倒退現象，但本來薪資基礎較低、不具有自有房產的青年族群，更可能薪資被房租、外食費所吃掉，通膨痛感遠比其他群族更強烈。
世代鴻溝之下 正視青年面臨經濟難題
走過經濟蕭條與疫情，當今的青年世代正處於一個「用力奔跑，卻留在原地」的困境中。失業率下降的背後，是人口基數萎縮的無奈；薪資成長的表面，是追不上房租與物價的辛酸。
今年的青年節的意義，不應只停留在節日的慶祝，更該是檢視世代資源分配的時刻。當失業率創下新低，青年的實質處境卻未見好轉；當名目薪資看似成長，卻被通膨巨獸與約1.3倍的世代薪資鴻溝狠狠拉開距離。
政府與社會在關注整體就業數據亮眼之餘，更應看見青年在「低薪、高物價、發展受限」下的真實掙扎，提出更具針對性的世代投資與薪資結構改革，才能真正接住這群身處海嘯第一排的年輕世代。