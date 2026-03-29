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國民黨主席鄭麗文今（29）日南下跑行程，因此未出席民眾黨發起的上凱道討公道活動，但被外界質疑是因為過去曾在政論節目上罵前民眾黨主席柯文哲比垃圾還不如，因此才會不克前往，改派國民黨發言人、立委牛煦庭代表出席。對此，牛煦庭表示，過去恩恩怨怨不翻篇，只會讓給更多人有見縫插針的機會。鄭麗文過去曾在政論節目上評論柯文哲拿選舉補助款買個人商辦行為「比垃圾還不如」的言論，近日再度被拿出來討論，因為現在擔任黨主席後，代表藍營和民眾黨談合作，恐怕立場已經轉變。牛煦庭認為，藍白合作是符合基層支持者的共同期待，「我們的情誼必須維持，我們不會落井下石」。雖然過去有不愉快的經驗，但恩怨需要翻篇，否則對制衡、傲慢的民進黨沒有任何的幫助。牛煦庭指出，鄭主席過去的言論被挖出來是正常的，但大家都有胸懷翻篇共同向前來確保藍白合的格局來共推共同的政策，進展成選舉合作依舊是共同的目標。而民眾黨的台中市議員江和樹則認為，時空背景不同，當時鄭麗文並非黨主席，藍白合作的關係不會因為別人的兩三句話被見縫插針。「我還是那句話2026、2028唯一目標就是藍白合下架民進黨」，不用擔心，兩黨肯定會合作。