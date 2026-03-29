我是廣告 請繼續往下閱讀

替自己喊冤 痛批司法改革淪口號

土城看守所羈押 見聞與底層社會

痛批民進黨執政 政治只剩下鬥爭、社會更加分裂

▲民眾黨329凱道活動，柯文哲特別從舞台走到景福門前，跟支持者喊話。（圖／記者林柏年攝）

怒嗆賴清德消滅柯文哲 後面還有成千上萬的小草

柯文哲向總統府喊話 別把不同意見的人當雜質

柯文哲：台灣需要重建社會信任

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城容積獎勵、政治獻金等四案，一審遭判17年，褫奪公權6年。這樣的結果引發白營不滿，黨主席黃國昌號召支持者與黨公職今（29）日上凱道討公道，國民黨立院黨團也到場聲援。柯文哲怒轟不是一個法治國家的正常審判，判他有罪的理由，實在是太牽強了，他也呼籲支持者加入民眾黨，一起努力，給台灣未來還有一線的希望。柯文哲也特別從舞台走到景福門前，跟支持者喊話，對著總統府大喊「賴清德我絕對不會投降、不會屈服！」柯文哲一上台就表示，這個案子，不是一個法治國家的正常審判。判我有罪的理由，實在是太牽強了。台灣司法的社會信任度本來就不高，經過我這個案子，一定變得更低。不過他更擔心的是，以後公務員再也無法安心依法行政。一個走完所有程序的案子，而且所有承辦的公務員都說程序是合法的，也蓋章了，卻可以在2年之後，突然因為司法的介入，造成一大堆公務員被調查、被傳訊，甚至被判刑。柯文哲說，以後你要怎麼要求公務員要勇於負責、認真做事？他建議立法院，直接把《都市計畫法》第24條刪除算了。因為「台北不行，台南、高雄可以」，法律失去了感應的一致性，變成選擇性辦案，這根本就是法律的陷阱。柯文哲表示，司法不能保護人民，反而變成了現代人民的政治工具。檢察官一手包辦了偵查權、聲押權、起訴權，而法官在實務上，只依賴檢方提供的資料來辦案。檢察官的權力完全沒有監督制衡，當司法的權力大到沒有辦法制衡的時候，就容易被濫用，成為別有用心執政者的工具。司法必須改革，國家機器是要保護人民的，不是要用來迫害人民。司法改革不能只是口號標語，司法改革其實就是此時此刻、就是現在要做。柯文哲表示，他在土城看守所和很多社會底層的人一起生活了一段時間。坦白講，這讓他有機會看到了台灣社會的另外一面。目前在監獄裡面關得最多的，應該是詐騙的車手。他的室友有60幾歲的車手，因為生活貧困參加了詐騙集團；還有年輕人從馬來西亞被騙來台灣，告訴他說來台灣賣燕窩還有酒，他根本就搞不清楚狀況，人家派他去收錢，然後他就被當作車手關起來了。從下飛機到關起來是第五天。柯文哲提到，他被羈押禁見，沒有辦法通知他在馬來西亞的家人，他在台灣也沒有親友，身上也沒有錢。然後要去找馬來西亞辦事處也聯絡不上，去申請台灣的法律扶助，結果法扶說，法律扶助沒有Cover這個詐騙的嫌疑犯。柯文哲自嘲說，「我本來是一個需要被安慰的人，還要變成他的張老師」。你可以想像，他在台灣沒有親戚朋友、身上沒有錢、沒有律師可以幫忙他，也沒有辦法聯絡家人。台灣號稱是一個人權的國家，這讓他看到了社會的另外一面。柯文哲接續說，有很多人的錢卡是0元，原來囚犯在監獄裡面他也沒有機會賺錢。如果他被抓進去關的時候身上沒有錢，然後又沒有親友來接濟他，他就變成在監獄裡面的乞丐。連要買一塊肥皂、買一包泡麵都沒有辦法。不要說台灣健保是免費的，台北看守所要去掛號看病，門診掛號費是170元。如果你沒有錢，你連看病都有問題。他很難想像，這些人在出獄之後，有多少人會再因為貧窮被逼上絕路，變成社會的不定時炸彈。柯文哲表示ㄝ，過去幾十年，台灣表面上經濟發展，每年GDP都成長，但貧富懸殊越來越厲害。在民進黨執政之下，政治只剩下鬥爭，社會更加的分裂和對立。立法院三讀通過的法律，現在可以不附屬、不公布、不執行，那你乾脆把立法院廢掉算了，這已經是赤裸裸的在獨裁了。重大民生議題不認真處理，每天在挑起爭議，讓整個台灣在爭吵中虛耗。最近美伊戰爭造成的能源和原料的短缺，現在不是汽油漲價的問題，再來是連你有錢你都買不到石化原料，塑膠原料的供應已經開始吃緊了。中東戰火引起的全球性通貨膨脹已經迫在眉睫，但是政府還在搞鬥爭。柯文哲指出，半導體、AI，這是台灣經濟的強項，但都是高耗電、高耗能的產業。最近賴清德說要重啟核二、核三，還感謝在野黨通過了《核管法》，「但是去年民進黨是怎麼反對核三公投的？政府的能源政策到底是什麼？」柯文哲續指出，關於居住正義，賴清德政府現在決定停止興建社會住宅，改用包租代管和租金補貼，但終究這不是長期的解方。社會住宅要達到房屋總量的5%以上才有辦法抑制房價。租金補貼只是短期止痛，治標不治本，甚至還可能帶動房租的上漲。執政者沒有長期的規劃，只有暫時的撒幣政策，問題不根本解決，年輕人還是買不起房子。台灣的少子化是國安問題，而且越來越嚴重。「台積電快要被搬走了，我們還有下一個護國神山嗎？我們還有下一個台灣的經濟奇蹟嗎？到底台灣的未來是什麼？」柯文哲說，一審判決之後，有很多人在關心他的政治前途。「坦白講，我已經是阿北了，67歲了，我現在關心的是台灣的未來，還有台灣民眾黨的未來。」台灣要擺脫藍綠兩黨的惡鬥，台灣要有新政治，台灣民眾黨就很重要。今天他這個案子，其實也不是針對我個人，真正的目的是要摧毀台灣新政治的發展。在這個困難的時刻，他拜託大家參加台灣民眾黨，一起努力，給台灣未來還有一線的希望。「我們要讓賴清德知道，你要消滅柯文哲，柯文哲後面還有成千上萬的小草。」柯文哲拜託大家，讓黃國昌有更大的能量可以帶領大家為台灣的未來繼續努力。他始終相信，政治的目的是讓人民安居樂業、過好一點的生活，民主的目的是為了集結多數人的智慧，而不是鞏固少數人的統治。制度的存在不是服務權力，而是保障人民。一個正常的國家，不是讓人民每天生活在爭吵之中。「賴清德，請不要把所有和你意見不同的人都看作是雜質」，柯文哲說，其實李登輝前總統就有一個很重要的概念：「新台灣人」。新台灣人是什麼？那就是不管你從哪裡來、你屬於哪一個族群、不管你的歷史背景，只要你生活在這裡、認同台灣這塊土地，你就是台灣人。柯文哲提到，當你領有台灣的身分證，你就是台灣人。今天的問題是有人高喊團結台灣，幹的卻是分裂台灣。用歷史切割，用立場分別，用仇恨動員，其實只是要維持他的政治利益而已。這完全背離了新台灣人的精神。我們不必否認歷史，但也不要被歷史綁架。我們可以反省歷史，但不要拿歷史來分裂人民。柯文哲說，台灣現在最重要不是更多的分裂和對立，而是重建社會信任，重建生命共同體。「今天我想對所有支持柯文哲、關心台灣的人說，我們前面困難還很多，壓力也很大，甚至還有各種迫害在等著我們。但我們要記住一件事，如果我們不能勇敢地向前走，台灣就會停留在這裡。」台灣必須前進，但不是靠仇恨動員；台灣需要更強大，但不是用分裂的方法。「我們不怕生活中有困難，我們只需要有一個可以讓大家安心打拼、看得到未來的環境。」柯文哲說，請大家不要失去信心，也不要放棄。在自己的崗位上繼續認真生活、認真工作，為這個國家奮戰。國家之力量在於國民全體，你們的努力才是台灣最真實的力量。在可見的未來有許多困難，但我都會和台灣民眾黨、和所有善良的台灣人一起努力，讓台灣早日回到正常的軌道，讓人民重新看見希望。柯文哲表示，「讓我們一起重建一個可以讓人民安心生活的國家。我會很好的，但也要拜託大家好好照顧你們自己」、「如同我以前常常講的：最困難的不是面對挫折打擊，最困難的是面對挫折打擊沒有失去對人世的熱情。拜託大家，我們繼續保持熱情，為台灣而努力。」最後，柯文哲與黃國昌也特別從舞台走到景福門前，柯文哲跟支持者喊話，對著總統府大喊「賴清德我絕對不會投降、不會屈服！」主辦則單位表示，現場有8萬人參與、10萬人線上觀看直播。