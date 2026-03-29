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轟賴政府淘空台灣！館長：把司法變狗樣子

好人不該瑟瑟發抖！館長：徹底消滅民進黨

盼藍白錫手合作！館長：一起打倒獨裁的民進黨

民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城容積獎勵、政治獻金等四案，一審遭判17年，褫奪公權6年。這樣的結果引發白贏不滿，黨主席黃國昌號召支持者今（29）日上凱道討公道，館長也親臨現場，一上台就表示「今天我很憤怒啊」，呼籲民眾不要管「腦袋裝大便的青鳥他們講的任何話」、「要的是未來這兩年，徹底消滅民進黨」，痛罵賴政府獨裁與野蠻，發表言論一如繼往犀利。館長表示，「今天我很憤怒啊，今天要像民進黨一樣，充滿了文化，小孩不要聽，2024年9月，民進黨羈押柯文哲，到現在2026年3月，他Ｘ就這樣！今天，媒體就是個垃圾！說了一年多的謊，1500比特幣、化糞池、橘子香蕉蘋果芭樂！我Ｘ！這些政論節目，你還可以繼續編下去？」館長質疑，「這麼多年來，我還是要問，各位青鳥、各位黑熊，還有各位所有的台灣同胞，民進黨在這十年執政，為台灣人民做了什麼？居住要正義，10年來房價創新高；司法要公正，活成了賴清德那個狗樣子；10年來花了將近5000億元，讓台灣生不如死，少子化嚴重；10多年來，你他Ｘ跟我講，核廢料放你家，現在跟我講，可以處理，就放在核二、核三，浪費了幾萬個億，掏空了人民的家底，讓台灣人民成為房奴、讓台灣人民深陷司法不公。」館長狠酸，這10年來只看到民進黨成功了一件事情，「就是把民進黨的媒體的司法，變成了現在這個狗樣子，這十年來我就看到這個政績」，剛剛看到很多人，上來很悲情，很多人在這一年當中，留下了無數的眼淚，傷心了無數個夜晚，「但是我想跟大家講，如果民進黨是如此的獨裁與野蠻，接下來我們人民會讓你看見野蠻的驕傲！悲傷啊！我們沒有時間流淚，接下來所有的台灣人，為了自己，為了下一代，為了上有老、下有小，大家在網路、街頭上，必須奮鬥努力，我們不要管這些媒體，這些腦袋裝大便的青鳥，他們講的任何話！」館長呼籲，「我們只要專注一件事情，好人不該瑟瑟發抖流淚，壞人不該精神抖擻地嘲笑我們！他們就是要我們崩潰，他們就是要我們流淚！今天2026年3月29號，我們齊聚在凱道上，我們要的不只是一個公道，我們要的是未來這兩年，徹底消滅民進黨，還我台灣人民一個光明的未來！」館長直言，雖然知道接下來的日子裡，民進黨依然顧我，「我們知道我們的聲音，很難由媒體傳遞出去，但是我們每一個人，生活在台灣的社會當中，我們的感受如此真實，我們不需要這些垃圾媒體，我們不需要這些所謂的，中立的政論評論員，台灣人啊！你們每天自己在過的生活，誰比我們台灣人更了解我們現在的苦痛？」館長表示，民進黨目前只專注在一件事情，「軍購，他們要錢，他們要打仗，我就問你為誰而戰？為何而戰？為了貪污腐敗而戰嗎? 為了自己的連任而戰嗎? 你敢不敢為了台灣人民的居住生活權而戰？你敢不敢為了台灣人的司法正義而戰？你敢不敢為了兩岸的和平而戰？」館長最後表示，「我在這邊懇求，希望國民黨、民眾黨，放下黨團、私人利益，我們從人民來，回到人民當中，兩個黨，把人民放在心上，台灣人民也會把在野黨放在心上，讓我們手牽手一起打倒獨裁的民進黨。」