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民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城等案，一審判有期徒刑17年，褫奪公權6年。民眾黨今（29）日下午號召支持者「上凱道、討公道」，近20名藍營立委聲援。其中，戰鬥藍精神領袖、資深媒體人趙少康出席上台發言，不只為柯文哲討公道，我是為了我們中華民國、我們台灣的法治來爭公道。「你總要有證據、有金流嘛！你不能隨意猜測嘛。法律證據不是用猜的。」趙少康強調，「證據必須要確鑿，而且判得越重，證據要越確實，第二個，程序必須正義。整個審判過程程序有正義嗎？」他表示，判決不符合比例原則，越高的刑罰過程要謹慎、證據要確實、審判越要用心與合理，結果因為210萬、威京集團主席沈慶京的笑容就被判17年，「完全不合理」，說到激動之處，趙少康問「法院是誰開的？」底下民眾大喊「民進黨」。趙少康表示，柯文哲遭受不公平的對待，這是一回事，未來「各個擊破」，一個個都可能耶！而且這個不是只有白（民眾黨），也不是只有藍（國民黨），綠（民進黨）也是一樣啊！趙少康說，選擇性辦案是他最不能容忍的法律，如果柯文哲判17年，民進黨好幾個現在有案在身的縣市長要判170年，刑法必須要付合比例原則，1個人一輩子有幾個17年？ 完全沒有法治國的精神跟原則，法院就是民進黨開的，「你們民眾黨柯文哲之後就是黃國昌，他也有案在身啊」，國民黨的更多，為什麼立法院現在都不放假，一個會期接一個會期，他們都怕被抓去關。趙少康說，中華民國還是不是法治國？完全沒有法治國的精神跟原則，「我講這個話，我講真的，不是只為柯文哲，每個人都可能耶！」