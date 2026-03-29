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清明連假全台有雨 4月中旬乾到5月

▲周三會有一波鋒面抵達，清明連假鋒面系統更完整，全台都有降雨機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今年春雨不給力 中南部注意缺水危機

▲全台水庫蓄水量現況，南台灣水庫基本上蓄水率都不達50%。（圖／水利署提供）

曾文水庫蓄水只剩25%

台灣水情告急！氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，今年台灣春雨有「偏少且偏晚」的趨勢，未來一周至清明連假（4月3日至4月6日）是相對較多雨的時段，在新竹以南不少水庫蓄水量較低的情況下，要好好珍惜本周降雨，並保持節約用水的習慣。賈新興說明，經過一整周偏乾的環境後，周三（4月1日）會有一波鋒面抵達，中部以北雨勢較明顯，接著在清明連假，周五晚上至周六會有一波更強的鋒面，預估全台都有降雨機率，4月6日至4月7日也有第三波鋒面，不過從4月8日至5月上旬，台灣少雨的訊號都比較明顯。賈新興指出，往年2至4月是春雨滋潤的季節，但今年截至3月底，指標性的「春雷」遲遲未響，顯示大氣對流並不活躍，雖然依舊有幾波鋒面影響，但大多屬於「移動型鋒面」，很快就掠過台灣，雨勢往往少且持續時間短。賈新興解釋，理想的「春雨」是北方冷空氣與南方暖氣流交會，在台灣上空形成鋒面，但近期南風偏強，北方勢力被往回推，導致鋒面大多在台灣北部海面；而清明連假的鋒面，剛好是北方冷空氣較強，所以才有機會壓到台灣，對水情有所挹注。據水利署資料，近期台灣水庫蓄水量不斷下滑，中北部的石門水庫目前蓄水量53.7％、寶山水庫24.8％、明德水庫29.3％、鯉魚潭水庫28.1％、日月潭水庫60.9%；南台灣水庫基本上蓄水率則幾乎拉警報，曾文水庫只剩25.9%，仁義潭水庫28.6%、白河水庫16.4%、南化水庫43.9%。面對「移動性鋒面」與「春雨偏少」的雙重壓力，賈新興提醒，雖然清明連假的降雨能暫時緩解農業用水燃眉之急，但對於填補大型水庫缺口仍有挑戰。呼籲民眾在期待連假降雨之餘，仍應保持節水習慣，並隨時關注最新的天氣變化與水情資訊，應對可能到來的抗旱長期戰。