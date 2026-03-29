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柯文哲關注司法改革 黃國昌相信理念加入民眾黨

▲黃國昌在小草面前痛哭，坦言做得不夠多、不夠快，對柯文哲是滿滿的愧疚。（圖／翻攝自民眾黨YT）

小草前痛哭！黃國昌愧對柯文哲：讓制度傷害心愛的人

又向賴清德下戰帖！黃國昌要公開辯論

民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案與政治獻金案，一審遭重判17年，更宣告2028總統夢碎，對此民眾黨號召小草今（29）日上凱道怒吼，主席黃國昌直呼過去做得不夠多、做得不夠快，讓那個最認真、最打拚，想要把國家還給人民的柯文哲，如今竟然成為司法制度的受害者，講到激動處哽咽痛哭，表示心裡有滿滿的愧疚，從未遭遇心裡有這麼大的煎熬，話鋒一轉提及外界質疑司法判決跟民進黨有什麼關係？「今天在凱道上公開跟賴清德下戰帖，賴清德出來公開辯論！」黃國昌致詞時先請小草閉上眼睛，大家一起冷靜地想一想，這幾年發生了什麼事情，這個國家為什麼會變成這樣？在2023年7月16號，同樣在凱道上，有數萬個來自台灣各個地方的公民，在凱道上高喊著居住正義，要求司法要改革。當時自己跟館長邀請了所有參與2024總統大選的候選人來簽署承諾書，而當天所有人都到了，只有一個賴清德躲在圓山吹著冷氣。黃國昌說，當天站在那樣的舞台上，每一位候選人都簽署了承諾書，但只有一個人走進了台灣公益揭弊吹哨者保護協會的辦公室，他來到辦公室只是要問一件事，「台灣的司法要怎麼樣進行改革？」黃國昌說，那一件事情，深深地烙在自己心中，因為看到了一位要選總統的人，真心地關心司法改革，真心地想要讓台灣的司法制度可以再度被人民相信，讓台灣的司法制度可以還給台灣人民真正的公平正義。黃國昌說，自己選擇加入了民眾黨，因為相信他的理念，更相信他的真誠，他希望把這個國家還給人民，希望讓這塊土地上面的人，不論背景都可以追求人生的夢想，很可惜2024沒有成功，但是那一個人沒有放棄，由他所帶領的民眾黨，持續地在立法院裡面推動改革，持續地在國會裡面完成民進黨跳票的承諾。黃國昌表示，怎麼也沒有想到，369萬張選票的支持，讓他成為40%總統的眼中釘。2024年8月30號，當檢調衝進了民眾黨的中央黨部，大肆地搜索，帶走民眾黨最重要的領袖柯文哲。相信接下來發生的事情，大家至今都歷歷在目，偵查不公開變成偵查亂公開，看到檢方威脅證人、恐嚇證人、捏造筆錄。但是換來的不僅是掌權者的沉默與縱容，反而是大力的嘉獎與升官，這些違法濫權的檢調，這一切發生在大家面前，「這個國家到底怎麼了？」黃國昌接著說，自己要問民進黨兩個問題，當初高喊「黨政軍要退出媒體」的民進黨，為什麼到今天變成了「黨政軍就是媒體」？當初在扁案裡面高喊司法不公，要求政黨黑手避開司法的民進黨、要求政黨黑手避開司法的蔡英文、要求政黨黑手避開司法的賴清德，為什麼今天可以大剌剌地把髒手伸到司法裡？黃國昌說，這讓所有熱愛這塊土地、讓所有祈求台灣有司法正義的人民感到失望、傷心與憤怒，大家今天聚集在這邊，相信絕對不是為了柯文哲一個人的清白，是要把屬於人民的公平正義討回來，因為在這一塊土地上，每一個人都是國家的主人，每個台灣人民都有權利得到公平的審判，每個台灣人民都有權利讓這一個司法制度實現公平正義。黃國昌更開嗆行政院長卓榮泰，竟然有臉說「挑戰司法的沒有資格成為執政黨」，今天要告訴賴清德與卓榮泰，操弄司法的政黨才真正應該下台，相信今天在凱道上所有聚集的台灣公民，跟當初2023年所聚集在凱道的年輕人一樣，要的是一個能夠實現公平正義的國家，一個可以讓人民信任的司法制度。黃國昌提及說，過去做得不夠多，做得不夠快，讓那一個最真誠、最認真、最打拼，想要把國家還給人民，想要讓公平正義在這塊土地上實現的柯文哲，今天竟然自己成為司法制度的受害者，心裡有滿滿的愧疚，坦言心裡從未遭遇這麼大的煎熬，因為不夠努力，做得不夠多、不夠快，讓這個制度繼續地傷害台灣，傷害心愛的人，講到激動處開始痛哭。黃國昌說，希望能夠把這個國家真正地還給人民，把公平正義還給人民。希望可以生活在這塊土地上面的人，沒有人需要為他的認同道歉，沒有人應該為他的政治信仰而遭到肉搜，更沒有人應該因為他支持柯文哲而在網路上面遭到霸凌。黃國昌更不忘痛批賴清德，提及民進黨與賴清德稱，柯文哲被起訴、被判刑，跟民進黨有任何的關係？今天要在凱道上公開跟賴清德下戰帖公開辯論，「我會清清楚楚地讓你知道，讓你反省，讓所有的台灣人知道，司法不應該成為政治的工具」。最後黃國昌表示，在這一條道路上，不僅是他自己，更不僅是現在站在舞台上面的黨公職會陪伴大家一起走，告訴支持者們「不要讓阿北孤單」，在爭取、在捍衛清白的道路上，會陪柯文哲一起走。