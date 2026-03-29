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王鴻薇：應該徹查到底

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，享年53歲，傳出顏慧欣生前在經貿辦疑似遭受長官排擠等情事，陸續有顏慧欣辭職信曝光；有網友爆料，「職場霸凌最高等」就是駐美代表俞大㵢；對此，2024年就曾耳聞俞大㵢「爽花公帑、跟妻子帶頭霸凌」的藍委徐巧芯表示，自己當時質詢要求俞說明，但賴政府左擋右擋，繼續讓他任職。黨主席黃國昌號召支持者今（29）日上凱道為柯文哲討公道，徐巧芯今日也親臨現場，針對俞大㵢事件表示，「這個事情在先前就已經爆發說，他曾經濫用很多的公款，去購買天日高級的沙發、咖啡機等相關項目，甚至也要買高級的名車，但是這個部分被擋下來，所以當時我在立法院裡面的時候，就有談到說，應該要請大使（俞大㵢）回來，針對這麼嚴重的事件親自說明。」徐巧芯指出，當時民進黨的政府、民進黨的委員，以俞大㵢公務繁忙為由，左擋右擋，繼續讓他擔任職位，如今又被爆出，他和他的太太，在美方工作時有霸凌的情事，「那我覺得確實應該要跟人民說清楚，不能因為你們今天在美國，政府認為是在執行重要的任務，人跟人之間的霸凌、財務的運用，就可以不乾不淨、不清不楚。」徐巧芯續指，俞大㵢在任內的時，跟吳釗燮關係確實是相當好的，「大家也都傳聞，吳釗燮跟外交部長林佳龍之間，是不是之間彼此的關係，是有一些矛盾所在？但無論民進黨的政府有什麼樣的派系鬥爭，都不應該在公務上面，有一位駐美的代表，在公帑使用上不乾淨不清白、甚至讓大家覺得濫用，或者是發生所謂的霸凌的現象，這些都是萬萬不可以的。」徐巧芯最後表示，無論民進黨如何鬥爭，那是他們家的事，但不應該牽涉到公務人員應該所盡的義務，或是他的職責有疏漏的時候，因為有特殊關係而不被懲處，「所以我要再次強調，俞大㵢已經是第二次爆發出類似相關的事件了，外交部也行，或者是說他的所屬派系也好，應該要認真查辦，還給人民一個公道，還給人民一個說法 。』針對此事，藍委王鴻薇表示，最近大家都討論到，對外經貿副總代表顏慧欣爆出生前遭盜長官排擠，行政院已經要調查，前年勞動部謝宜容霸凌事件，行政院說不容許職場霸凌，公務體系也一樣 不管官有多高。王鴻薇直言，駐美代表俞大㵢、太太有職場霸凌，「當然要徹查到底，事實上過去駐外館常傳出來，有違反性平、職場霸凌，常常不了了之，如果今天行政院真的認為要貫徹職場零霸凌，這件事情就不應該大事化小、小事化無、呼嚨過去」。