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光陽新K1 特仕版為什麼熱銷？

▲光陽新K1 特仕版機車，今年1月以及2月銷售量接連開出紅盤，排名已經上升到第三名。（圖／光陽提供）

三陽新迪爵125遇到對手？光陽新K1 特仕版優缺點分析

▲光陽新K1 特仕版主打125 / 150的配備相同，且價格相差無幾，CP值備受讚賞。（圖／光陽官網）

台灣最新2月機車銷售成績出爐，，究竟「新K1 特仕版」是否能成為新款國民神車？機車達人莊政威（小三）表示，短期內三陽稱霸機車市場的版圖難以撼動，不過光陽確實靠著「接地氣、強化國民車、著重量體」的方式，對現有市場作出衝擊。莊政威說明，以往國民車的銷售上，很常是「老闆主推什麼車，什麼車就熱門」，因此三陽、光陽、YAMAHA在經銷商數量多的前提下，車款銷售量一定會長期留在排行榜上，而「新K1 特仕版」去年開始交車後，一直都是光陽的主力品項，這是熱銷的第一原因。此外，，這些過去在國民車比較少看到的規格，新K1都做到了，直接幫以實用為出發點的消費者，省去「考慮CP值」的煩惱，自然銷售量節節攀升。莊政威比喻，就像一款手機，如果128GB和256GB價格類似，多數人會直接買256GB，因此能用比125機車多一點的價格買到150的實用機車，聲量和購買意願也會提升很多。台灣機車銷售市場中，三陽新迪爵125長期處在銷售龍頭，針對光陽新K1 特仕版來勢洶洶的攻勢，莊政威也分析其優劣。優點方面，新K1的配備確實給的相當好，光是前後雙碟煞車，其它品牌幾乎都是中高階車款才會出現，CP值真的非常高。不過莊政威也提及，「配備是一體兩面」的東西，配備好表示維護、維修成本高，例如液晶螢幕就可能因為太陽光出現「自然劣化」，後續修改、調整費用比較貴，對長期持有來說，是必須預期要承擔的成本。至於新迪爵125，莊政威強調，品牌優勢還是非常重要，三陽近年不只國民車，在運動型、旗艦型等車種評價也不低，如果想買車，身邊又有比較懂車的親友，莊政威也補充，觀察今年的機車銷售排行，可以發現光陽、YAMAHA都開始採用不同的手段挑戰三陽。光陽主打「強化國民車」，接地氣的用機車數量打響名號，新K1就是很好的例子；而YAMAHA則是選擇往高階機種著手，希望先注重品質建立口碑，再將目光放遠至國民車市場，例如勁戰7代，因此雖然三陽在機車市場制霸的情況短時間不會改變，但觀察排行榜，還是能看見不少有趣的亮點。