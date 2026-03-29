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禾浩辰、吳品潔今大婚 宴請百人華麗賓客名單曝光

▲柯震東（如圖）現身禾浩辰、吳品潔婚禮。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲婚禮全由夫妻倆一手操辦，從婚禮小物到佈置都是兩人一起討論。（圖／記者吳翊緁攝影）

甜娶吳品潔 禾浩辰鬆口誓詞內容「蠻感動」

禾浩辰與吳品潔2019年因合作偶像劇《你有念大學嗎？》結緣相識，從朋友發展為戀人，交往兩年多後修成正果，於今年1月30日登記結婚，今（29）日舉辦浪漫婚禮，現場邀請約150位親友，包括柯震東、宋芸樺、蔡昌憲、章廣辰、導演九把刀等多位藝人朋友皆到場祝福。禾浩辰與吳品潔今在內湖CHALET V舉辦婚禮，現場以白色系花卉作為主視覺，打造宛如國外莊園婚禮的浪漫氛圍。婚禮宴請約150位好友，禾浩辰透露本來只是朋友的派對，但身為處女座一切要求完美，從起初20至40人，結果變成100多人的小型婚禮。小倆口在圈內有著好人緣，今許多藝人好友皆到場祝福，包括柯震東、宋芸樺、蔡昌憲、章廣辰、導演九把刀、導演江金霖、楊千霈、姜予、許莉廷、張軒睿、張立昂、林哲熹、梅賢治、蔡嘉茵、郭雪芙 、魏蔓、詹子晴（ㄚ頭）、徐凱希、歐陽妮妮、張書豪、夏和熙等人，星光雲集卻不失溫馨氛圍。今日婚禮並沒有請婚顧，全由夫妻倆一手操辦，從婚禮小物到佈置都是他們一起討論，禾浩辰表示過程中最難的是「不知道現場會發生什麼事」，坦言剛開始覺得很簡單，不過實際執行後，才發現每一步都要互相討論、合作，笑說：「還是要請婚顧，不過雖然很累但也印象深刻。」另外，被問到是否有表演？禾浩辰表示沒有，但有準備兩人的成長、愛情故事小影片，在寫誓詞時也回憶起兩人交往至今的點點滴滴，直呼：「蠻感動的！」禾浩辰、吳品潔從相識到攜手步入婚姻，像極了從偶像劇走進現實，兩人也正式邁向人生下一段旅程，共同寫下新篇章。