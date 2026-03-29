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非首次霸凌！2024年俞大㵢遭爆「放任妻使喚外交官」

顏慧欣再掀「職場霸凌」關注 俞

大㵢再次被點名

曾要求俞大㵢說清楚！徐巧芯再喊：還給人民一個公道

行政院經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣3月12日因病離世，享年53歲，傳出顏慧欣生前在經貿辦疑似遭受長官排擠等情事，陸續有顏慧欣辭職信曝光；有網友爆料，「職場霸凌最高等」就是駐美代表俞大㵢，外交部今（29）日則回應，將持續掌握並視個案情形加以瞭解，如有具體事證，將依規定審慎處理。《NOWNEWS今日新聞》整理俞大㵢過往爭議行徑，帶您一次看。俞大㵢2024年就曾被爆出，上任後執意購買近400萬元的豪車，甚至花200多萬元買床、地毯、沙發、咖啡機，供自己跟太太享受，連衛生紙、牙膏等消耗品，也以接待賓客的理由報帳；不僅大花公帑，俞的妻子也被控訴違規使用公務資源、對同仁頤指氣使，把外交官當下人使喚；對此，俞大㵢本人還特地在華府召開記者會回應外界質疑，強調是不實指控，「絕對不接受對我個人跟對我太太這種人格上的污蔑」。傳聞俞大㵢在任內的時，跟吳釗燮關係相當好，敏感牽扯「龍燮之爭」，當時針對俞大㵢風波，林佳龍回應，「駐美代表處相關採購核銷扣除備用發電機和相關設施費用後，其他核銷項目約新台幣250萬元，媒體爆料濫花800萬元『數字是錯的』」，不會對俞大㵢停職調查，已向府院報告。顏慧欣辭職信再掀職場霸凌焦點，有網友在社群平台Threads爆料，「要說職場霸凌最高等的就是像駐美代表俞大㵢那樣」，因為自己的口腹之慾隨意解僱員工，也因為餐宴打包的菜色不如他預期，就打電話大罵督導主管，且把主管降至副主管來羞辱人，「當天擴音，還有人錄音」。該網友指出，俞大㵢假公務之名行享樂之實，買了百萬沙發與高級音響在家裡用，還讓自己的家眷隨意進出辦公室，如果對官邸服務不夠周到，還會在辦公室大罵外交部文官；該名網友狠酸，「為什麼這樣的人不會被換掉？因為他是吳釗燮的好朋友，要換他沒那麼容（易）」。該網友續指，光是俞太太在官邸羞辱式的換掉的清潔工至少20個，服務她的外交人員至少5個，「他還去不到2年喔！」對比前幾任大使，更是沒有存在感，每個月爽領40萬以上的薪資，真的是一個油水缺。對此，外交部強調，針對外界關切之相關情形，外交部將持續掌握並視個案情形加以瞭解；如有具體事證，均可循相關機制提出，並將依規定審慎處理。黨主席黃國昌號召支持者今（29）日上凱道為柯文哲討公道，徐巧芯今日也親臨現場，針對俞大㵢事件表示，「這個事情在先前就已經爆發說，他曾經濫用很多的公款，去購買天日高級的沙發、咖啡機等相關項目，甚至也要買高級的名車，但是這個部分被擋下來，所以當時我在立法院裡面的時候，就有談到說，應該要請大使（俞大㵢）回來，針對這麼嚴重的事件親自說明。」徐巧芯指出，當時民進黨的政府、民進黨的委員，以俞大㵢公務繁忙為由，左擋右擋，繼續讓他擔任職位，如今又被爆出，他和他的太太，在美方工作時有霸凌的情事，「那我覺得確實應該要跟人民說清楚，不能因為你們今天在美國，政府認為是在執行重要的任務，人跟人之間的霸凌、財務的運用，就可以不乾不淨、不清不楚。」徐巧芯強調，俞大㵢已經是第二次爆發出類似相關的事件了，「外交部也行，或者是說他的所屬派系也好，應該要認真查辦，還給人民一個公道，還給人民一個說法 。」