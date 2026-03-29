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▲《96分鐘》年初在中國上映，也被打上「中國台灣地區」，卻沒有引爆像這次《陽光女子合唱團》一樣的怒火。（圖／摘自微博）

▲《陽光女子合唱團》在微博上被寫了「中國台灣」，引發網友的炎上風暴。（圖／摘自微博）

▲《鬼才之道》在中國上映不但被改名《詭才之道》，連劇情的方向也有更動，卻沒有被多少台灣網友批評。（圖／摘自微博）

▲陳意涵一直以來都是《陽光女子合唱團》爭議的關鍵人物。（圖／NOWNEWS攝影中心）

《陽光女子合唱團》從票房破台灣電影賣座數字紀錄的光榮大片，瞬間成了網友圍剿、炎上的目標，轉變就在「中國台灣」這4個字上，但這4字出現在中國當地盛行的微博，本來就是意料之中，況且這幾年《96分鐘》、《周處除三害》等台灣電影先後在中國上映，出品地都被標註為「中國台灣」，卻都不像《陽光女子合唱團》遭到那麼激烈的抨擊。《陽光女子合唱團》由於在官方微博上，介紹文字出現「中國台灣地區華語片影史票房冠軍」，讓片子成了立委點名批判、同業影人砲轟不該領補助的箭靶。《陽光女子合唱團》絕非第一部在中國公映被標上「中國台灣」出品的電影，其他片都沒被批判到那麼慘，像《鬼才之道》被改名為《詭才之道》、情節方向更動卻沒被怪罪，《陽光》卻落得千夫所指，除了被刻意藉題發揮的可能外，片子確實樹大招風。就拿去年台灣也熱賣2億的《96分鐘》相比，《96分鐘》亦被稱為「2025年中國台灣地區電影票房冠軍」，卻幾乎無聲無息、連一點波瀾都沒。那時該片在台已屬強弩之末，話題已近結束，沒有太多人有空拿「中國台灣」來做文章。不像《陽光女子合唱團》，近期部分場次的滿座率還不錯，話題熱度未退，一些風吹草動就能夠泛起漣漪，有粉絲就認為片子是被微博小編拖累，因為「中國台灣」分明是微博小編所寫。但許多砲轟《陽光女子合唱團》的網友則不這麼認為，他們認定這部片就是存心到對岸去自降國格、只為了海撈人民幣，而無視在台灣已經有7.5億的票房，認為劇組貪得無厭，寧可向中國跪舔、傷害台灣民眾的感情。也陸續有人出來標榜自己多具「先見之明」，之前片子紅遍全台、一堆人看後有口皆碑，但他們就是沒有進戲院，現在看來還真的非常「明智」。甚至連《陽光女子合唱團》收養女主角女兒的一對女同志伴侶，在中國上映版本中被改成姊妹，也可以被拿來攻擊，先別說連奧斯卡影帝獲獎大片《波希米亞狂想曲》到了中國也是把同志情節刪得差不多才能上映，《鬼才之道》改片名後，要把片中的主角由鬼變人、所有的鬼故事變成戲中戲才能通過，在台灣大家除了消遣當地的電檢尺度外，也沒什麼批評台灣劇組改劇情求過審的聲音。《鬼才之道》入圍多項金馬獎，台灣票房6120萬並未大賺，跟《陽光女子合唱團》有極大落差，輕鬆逃過。造成《陽光女子合唱團》被嚴厲檢視的關鍵人物，莫過於陳意涵，她過去在中國綜藝節目《花兒與少年》介紹自己時，就說：「大家好，我叫陳意涵，我來自中國台灣」，之後她也曾在節目上大吼：「不准欺負中國人。」因此從《陽光女子合唱團》剛開始在台灣上映，就有一些網友稱不會挺「舔共藝人」的電影，隨著片子在全台各地大賣座，這種聲音漸漸變小，只是在微博上出現「中國台灣」後，又開始形成高分貝的聲浪，砲轟者不僅批判陳意涵，連整部《陽光女子合唱團》都否定，炎上之火還燒到其他演員，導演林孝謙的留言板上罵聲不斷，劇組如何面對這次風暴，各方都在等著瞧。