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周一、周二溫暖如夏 高溫飆30度

▲本周台灣天氣變化快速，尤其清明連假的鋒面結構完整，全台都有降雨機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周三鋒面影響 中北部率先變天

▲氣象署說明，受到東北季風影響，北部、東半部白天高溫會下滑，中南部則是整周日夜溫差大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

清明連假全台有雨 北台灣慎防大雷雨

中央氣象署最新預報表示，本周台灣處於天氣劇烈變化的轉折期，將迎來兩波鋒面接力影響。周一、周二（3月30日至3月31日）高溫依舊，周三（4月1日）起轉為不穩定的雷雨天氣，清明連假（4月3日至4月6日）則有更強鋒面，全台都有降雨機率，特別是中部以北地區，需防範局部較大雨勢。氣象署預報員林定宜說明，周一、周二全台感受如夏，各地高溫普遍可達28至32度，內陸近山區甚至更高。受暖濕空氣影響，中部以北在清晨與夜晚極易出現濃霧，影響行車能見度及航班起降。周二因鋒面接近，北台灣雲量增多並有局部雷雨出現，台東地區則需注意焚風發生。林定宜指出，周三迎接本周首波鋒面通過，且東北季風增強。中部以北地區都有雷雨發生的機率，清晨至上午期間，更要防範局部較大雨勢，隨著冷空氣南下，北台灣氣溫會略微轉涼，沿海地區風浪也隨之增大，往返離島民眾需密切注意交通訊息。周四（4月2日）雖然鋒面稍微遠離，但受華南水氣影響，中部以北及東半部仍有局部短暫陣雨，南部則轉為多雲天氣。周五各地氣溫略微回升，轉為多雲到晴，因為胃另一波鋒面再度接近，午後中部以北、宜花山區仍有雷雨風險，離島地區則需持續留意雷雨天氣的干擾。林定宜提醒，周六清明節至下周日，第二波鋒面全面影響台灣，這兩天環境極不穩定，全台都有降雨機率，尤其周六中北部需特別留意雷雨與局部較大雨勢。周日隨著鋒面逐漸遠離，降雨範圍由北往南縮小，但由於後續仍有華南水氣移出的不確定性，整體天氣依舊偏向不穩定，降雨時體感較為舒適微涼。總結本周天氣趨勢，氣象署提醒返鄉掃墓的朋友，金馬地區易受霧、低雲或雷雨影響，務必事先確認航班，此外，由於連串鋒面影響，台灣附近海面容易出現瞬間強風與雷雨，海邊活動需注意安全。由於春季預報變數仍多，鋒面結構與雨勢大小可能隨時調整，建議出門前再次查看最新氣象資訊。