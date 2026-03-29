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吳品潔洩禾浩辰貼心之舉 甜讚：話不多但做好做滿

▲吳品潔（左）分享禾浩辰（右）私下貼心舉動，像是生理期來時，會準備各種熱飲、熱敷袋。（圖／記者吳翊緁攝影）

禾浩辰不急著當爸 承諾：把老婆當女孩寵

吳品潔甜嫁禾浩辰 吿白：每天都很帥

▲禾浩辰（右）與吳品潔（左）因2019年合作偶像劇《你有念大學嗎？》結緣相識，交往2年多結婚。（圖／記者吳翊緁攝影）

禾浩辰與吳品潔交往2年多修成正果，今（29）日舉辦浪漫婚禮，宴請150位友人，小倆口罕見在眾人面前放閃，看似有些害羞。而禾浩辰受訪時甜蜜表示，會把老婆當小女孩寵，吳品潔則透露對方生活上貼心舉動，言語中充滿著幸福。兩人於今年1月30日登記結婚，被問到做人進度？禾浩辰鬆口想要先享受兩人生活，不急著馬上生孩子。禾浩辰、吳品潔今婚禮一切從簡、自在，提及誓詞內容，吳品潔想起對方很多刻苦耐勞的畫面，她甜讚老公「話不多但什麼都做很好做很滿」，分享禾浩辰平時有許多貼心舉動，像是生理期來時，會準備各種熱飲、熱敷袋。兩人結婚後，生子進度也引起關心，對此禾浩辰表示「想要先享受兩人生活，把老婆當小女孩寵」。另外蜜月計畫也還未規劃，吳品潔透露出國行程都是由老公決定，直言他對旅遊很有想法，出國都是他一手規劃。夫妻倆雖不習慣放閃，但吳品潔看著禾浩辰穿西裝的模樣，露出崇拜的眼神說：「他每天都很帥，每天都在發光！」而禾浩辰則感性表示，雖然在劇中有結婚的經驗，但實際發生還是有不一樣的感覺，覺得很夢幻！先前，禾浩辰一度記錯登記日期，被問到老婆有何反應？吳品潔則緩頰說：「我很習慣了，他除了背詞以外記性都不好。」禾浩辰則趕緊大喊「我以後會更寵我老婆」，用行動去證明。禾浩辰與吳品潔因2019年合作偶像劇《你有念大學嗎？》結緣相識，之後因共同熱愛潛水逐漸拉近距離，從朋友發展為戀人，交往兩年多後，禾浩辰於去年12月24日平安夜精心策畫求婚，成功抱得美人歸，兩人隨後於今年1月低調完成結婚登記，如今再以婚禮與親友分享喜悅，也象徵愛情正式邁入人生新階段。