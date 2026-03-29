我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌的任期到年底，前立委蔡壁如接受媒體訪問時透露，希望柯文哲回任黨主席。對此，黃國昌今（29）日受訪表示，「老大只要點頭，隨時就回來接任黨主席」，但一審判決根本是要斬斷柯文哲的政治生命。這讓政治工作者周軒看不下去，質疑黃國昌根本司馬昭之心。周軒認為，依照現在立法院藍白多數的狀況，《選罷法》、《政黨法》的規定一點都不重要，只要聯手把法修掉，柯文哲就能馬上再戰江湖。但黃國昌連一句「與國民黨的朋友研究怎麼救柯文哲」都講不出來，司馬昭之心，路人皆知。周軒續指，為什麼黃國昌要特別提「柯文哲已經沒有政治前途」？就是要告訴民眾黨跟小草們，「現在的民眾黨只能靠我了，2026是我，2028也應該要是我，我才是那個有前途的人。」周軒說，柯文哲現在就是那個剛歷經「土木堡之變」，從瓦剌被放回來的明英宗朱祁鎮，而黃國昌就是他的弟弟，在英宗被抓走時即位的明代宗朱祁鈺。哥哥回來了，不好意思皇帝位子還是我的，當年朱祁鎮是被弟弟軟禁起來，現在柯文哲是被黃國昌「政治軟禁」了。歷史總是不斷重演。