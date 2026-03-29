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▲兆登建設董事長蕭旭翔指出，兆登建設以「兆基築夢．卓越登峰」為理念，承襲台中建築美學DNA，融合工藝與設計質感，此次更將成熟經驗完美移植至「兆登未來潮」，打造兼具品質、美學與智慧科技的指標型住宅。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.29）

▲ 「兆登未來潮」以「超智能AI生活宅」為核心亮點。社區導入全棟智慧系統，包括送餐機器人可自主搭乘電梯，實現零接觸送餐。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.29）

隨著高雄城市版圖持續擴展，岡山區逐步躍升為北高雄發展核心，受惠於RK1聯開案、白埔產業園區與87期重劃區帶動，區域未來發展潛力備受矚目。台中建商「兆登建設」看好高雄發展於高雄推出的首案「未來潮」今（29）日舉行動土典禮。該案位於岡山87期生活圈，基地位於岡山區白米路、清水路口。以「超智能AI生活宅」為主打，規劃為地上9層、地下1層純住宅社區大樓，鎖定首購和首換的區域客層。兆登建設總經理廖禹魁指出，兆登建設成立10多年，推出的大樓和透天建案，都以台中海線為主。高雄近年來各項重大建設齊發，看好未來發展而進軍高雄。兩年前取得岡山白米社區320坪鄉村區乙種用地，整合後推出「兆登未來潮」，規劃地上9樓、地下1樓，23、26、30坪，2至3房，一層6戶，共46戶，總銷約5億的住宅建案。「兆登未來潮」在交通方面，捷運路網串聯南北，約6分鐘車程即可抵達樂購廣場，生活採買與休閒機能一次到位；同時鄰近典寶溪滯洪池，坐擁自然綠意，加上完善12年完整學區，形塑宜居且具增值性的優質生活圈。特別的是，「兆登未來潮」以「超智能AI生活宅」為核心亮點。社區導入全棟智慧系統，包括電子智能櫃提供24小時收送包裹服務；送餐機器人可自主搭乘電梯，實現零接觸送餐，帶來飯店式VIP服務體驗；居家環控設備則可設定燈光、窗簾、空調等系統，一鍵操控多元生活模式，並結合監測功能，全方位守護居家安全。社區同步配備電動車充電樁，呼應未來交通趨勢。且全棟採邊間設計，戶戶享有雙面採光。負責銷售的哲文國際開發協理梁獻文表示，高雄捷運紅線南岡山站生活圈，隨著87期重劃區開發持續推進，吸引大型建商陸續進場，在建商封盤前，區域成交單價已站上每坪37萬元，目前區域沒有新案推出。「兆登未來潮」推出798萬早鳥限量優惠，鎖定在地首購和首換的區域客層。