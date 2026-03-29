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勞動部為避免勞工怯於訴訟而喪失應有法定權益，自2009年起與財團法人法律扶助基金會合作推動「勞工法律扶助專案」，整體受扶助勞工人數呈現穩定增長；從專案推動迄至去年底止，已提供逾4萬1千6百餘位勞工訴訟扶助，近7成訴訟結果對勞工有利，已協助勞工爭取近105億4千萬餘元可得金額。勞動部已於2025年擴大扶助範圍，將「經勞動主管機關調解成立後，雇主未履行調解內容而聲請保全或強制執行」，以及「勞工作為反訴被告之爭議」納入扶助範圍；同時，考量中高齡、高齡與身心障礙勞工於勞資爭議發生後較不易穩定就業，一併延長訴訟期間生活費用扶助期間，由原定最長6個月調整為9個月。根據2025年度統計顯示，該年度總計准予約3,400件律師代理扶助、227件約計220萬裁判費等訴訟費用扶助，並提供186人次約計300萬元之訴訟期間生活費用扶助，該年扶助人數及金額均較往年有相當成長，顯見相關修正確有助於經濟弱勢勞工之權益保障。勞動部進一步指出，勞動部自今年1月1日起，免除職災重傷或死亡案件在扶助專案上之資力審查，以確保扶助資源能即時進場，同時擴大納入刑事偵查程序之鑑定與通譯費用，與提高民事訴訟費用之扶助金額，給予職業災害勞工及其家屬於訴訟上最直接有效之協助。勞動部以曾受扶助專案協助職災勞工A先生個案為例，其於道路工程擔任點工期間，因工程現場之擋土支撐未依規範施作，致遭傾斜之擋土鋼板壓傷頸椎，造成其全身癱瘓且須終身依賴呼吸器維生，導致勞動力完全喪失並遭解僱，同時立即面臨龐大醫療及照護支出。A先生經由家屬協助，申請勞動部「職災民事賠償」及「職災刑事偵查中告訴代理」扶助，由法扶基金會指派勞工專科律師迅速提供協助，最終成功為A先生爭取高達1,300萬元之賠償金額，並經雇主全額給付完畢。勞動部最後提醒，勞資爭議解決過程誠屬艱辛，然仍鼓勵勞工朋友應堅定維護自身合法權益。如需律師代理或必要費用扶助，或就勞資爭議問題而有法律諮詢服務之需求，可撥打法扶基金會全國服務專線412-8518（市話可直撥；手機請加02）；如欲瞭解訴訟期間必要生活費用扶助申請，可撥打勞動部專線02-89956866洽詢，以獲得完整、及時與正確之諮詢服務。