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柯文哲官司未影響支持者的信心

拜託小草讓黃國昌有更大能量帶領黨

相信民眾黨創黨主席柯文哲是清白，民眾黨支持者在黨主席黃國昌的號召下，全台大動員，今（29）日下午齊聚凱道討公道，民眾黨聲稱現場有8萬人到場，線上10萬人同步收看。短短兩天時間，白營就動員出上萬人，人潮多到封閉車道、景福門進行交管。對此，東吳大學政治系兼任助理教授張元祥認為，這場政治上訴是成功的，因爲對於沒有地方組織盤的民眾黨來說，在這麼短的時間內能有這樣的動員能量不簡單。此外，也凸顯出年輕世代對於柯文哲不離不棄，白營的鐵票非常穩固。張元祥表示，2024年選總統時，柯文哲的得票率26.46%，民眾黨政黨票得票率22.07%，這是白營的民意天花板。過去，民眾黨吃得到淺藍、淺綠、中間選民的選票，但這兩年在立法院藍白合作的模式下，部分淺綠確實有回流民進黨，在各縣市的支持度，現在大約只有10-15%。不過329的動員證明一件事情，群眾組成大多數都是年輕人，柯文哲被重判17年並沒有讓小草產生信心動搖，白營在台灣政壇還是有說話的實力。只是後續會不會萎縮？恐怕還需要再觀察後續的案子進展。至於柯文哲是否回任黨主席？柯文哲在台上拜託支持者，讓黃國昌有更大的能量能帶領大家，為台灣的未來繼續努力。張元祥指出，若柯文哲持續擔任黨主席，外界可能聚焦貪污案件，恐怕會影響民眾黨想對外傳達的意念。而黃國昌擔任黨主席期間，延續柯文哲的意志、走尊柯路線，再者，即便今日活動政治上訴、媒體上訴成功，但柯文哲最重要的是拚司法上訴。未來面對上千頁的判決書，檢方跟法院的判決跟例證，都需要柯文哲在法院上進行辯駁，這都需要耗費他大量的時間，因此讓黃持續帶領民眾黨是比較好的選項。