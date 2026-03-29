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▲李榮浩氣炸曬出電子郵件，表示自己沒有授權單依純演唱自己的歌。（圖／微博）

歌手李榮浩今（29）日在微博火力全開，點名歌手單依純在沒有獲得授權的狀況下，依舊在演唱會上演唱自己的歌曲〈李白〉，痛批是「強行侵權」，一連發出4篇貼文怒轟，甚至嗆聲「要看看哪一個NB（牛逼）的團隊能把這個明顯的違法侵權案件糊弄過去」，雖然單依純已經發文道歉，不過李榮浩的怒火還沒平息，持續在微博火大輸出中。李榮浩在微博曬出自己和中國著作權協會的郵件截圖，透露自己沒有讓單依純公開演唱〈李白〉，然而她卻還是在演唱會上唱了改編版的〈李白〉，為此李榮浩氣得說「看看哪一個牛逼（NB）的團隊，能把這個明顯的違法侵權案件給糊弄過去」，並透露自己與團隊已開始蒐證，不排除進一步走法律途徑。面對李榮浩連番開轟，單依純也火速透過微博發出長文回應，她表示，自己是在彩排結束後才得知授權狀況，第一時間便開始了解整起事件的來龍去脈，並強調身為創作者，完全能理解李榮浩此刻的心情，開頭便先低頭道歉：「首先我很抱歉」，她承諾接下來會與行政團隊釐清授權溝通上的斷點，並向李榮浩及其團隊致上歉意，然而李榮浩怒氣似乎沒有減少，反而發出了四個質問「請問你用什麼心態、什麼權利、什麼角度、什麼心態演唱？」質疑單依純方明知故犯的行為。而本次李榮浩怒控侵權一事也衍生出了案外案，一名中國音樂制作人吳向飛在微博發文，表示李榮浩過去也有過演唱自己寫的歌曲〈路一直都在〉，但是卻沒向自己問授權的過去，同時要求李榮浩向自己道歉，此舉更是在李榮浩生氣時火上加油，讓他氣得再連發3篇貼文開罵，表示將直接用法律來解決這件事，「事情蠻大的，我跟律師都在等您。」