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▲《雪山救狐狸》短片爆紅帶動話題，讓「邵氏電影風格」也成了被討論的焦點。（圖／摘自微博）

▲《流星蝴蝶劍》的紅葉林與水畔小屋，都是在攝影棚裡搭出來，完全不是外景。（圖／摘自IMDb）

▲改編自楚留香故事的《蝙蝠傳奇》，這一幕看似戶外打鬥的片段，也是在棚內搭的景。（圖／摘自HKMDB）

AI短劇《雪山救狐狸》近期爆紅，劇中女子問男主角：「你是否在雪山上救過一隻狐狸？」成了家喻戶曉的迷因，影片標榜的「邵氏電影風格」也讓新生代的觀眾好奇到底是什麼樣的風格？其實曾經叱吒香港影壇、被譽為「東方好萊塢」的邵氏影業，由於片廠佔地大、攝影棚景深又夠，因此許多電影的外景是在棚內搭成，尤其是古裝武俠片中的溪邊小屋、外圍一堆樹上長了紅葉，看來浪漫唯美，曾經風靡萬千台灣影迷，票房屢創佳績。邵氏影業早在70年前就推出一堆黑白影片，旗下的女星包括林黛、尤敏等，都受到觀眾歡迎。而擅拍歷史大片的李翰祥，將邵氏片廠打造成古裝電影裡的壯觀場景，《江山美人》裡的紫禁城、梅龍鎮等場面很多都是棚內景，可是裡面的花草樹木都極逼真，讓觀眾歎為觀止，邵氏的片廠美學就慢慢的形塑而成。這次《雪山救狐狸》就是對AI下了「要有邵氏武俠電影風格」的指令，才會看起來那麼像邵氏舊片的「棚內充當外景」氣氛。李翰祥之外，楚原的武俠片像是改編古龍小說的《流星蝴蝶劍》、《楚留香》、《陸小鳳之綉花大盜》等片，都有不少這種風格的畫面，楚原尤其擅長將邵氏片廠的攝影棚，打造成武俠故事中宛如人間仙境的世外桃源，走「唯美派」的視覺設計，令影片對於觀眾的吸引力倍增。有趣的是，當年香港觀眾喜歡戲院裡看時裝喜劇，古裝劇大都是回家看電視，台灣則因為文化隔閡，港式時裝喜劇的反應遠不如邵氏古裝武俠片，到後期邵氏的武俠片幾乎純為台灣市場拍攝，香港已經不太有觀眾捧場。提到邵氏電影風格，另一大特色，就是劇中主角的對白發音，觀眾可以認真看口型，一直到1970年代中後期，都還有古裝武俠片是拍成國語，早年邵氏在各大重要電影市場，都是主推國語片，國語片的成本、製作也比粵語片更精緻，旗下大牌演員無論男女，若是沒有要轉進粵語片的領域，一概都需要學好說國語，就算電影裡是另有人配音，也要是國語發音的口型，不能馬虎。這次《雪山救狐狸》的對白是取用邵氏老片的音感，更接近過去台灣影片裡出現的標準國語，而非中國戲劇節目現今常聽見、較強調捲舌音的聲音，讓人看了更覺得懷舊，結尾的反轉爆笑程度倍增。