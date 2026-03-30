我是廣告 請繼續往下閱讀

亞太棒球場打巴掌惡男遭起底！爆前科累累「打路邊騎士」、「罵三字經」

▲亞太球場打工讀生一巴掌的蔣男，身家全部被起底，抓包過去就常常在路上有行車糾紛，且也有出手毆打騎士的前科，引爆爭議。（圖/Threads）

亞太棒球場惡男最新下場進度！遭公司開除、關IG、傷害罪送辦

「經內部了解後，已立即終止與該員工的聘僱關係，公司強調一向秉持尊重與守法原則，對任何形式的暴力行為皆採取零容忍立場。」

▲亞太球場打巴掌惡男遭到網友起底任職於幸福家不動產擔任房仲主管，事發後該公司半夜發聲明表示已經解職蔣男。（圖/幸福家不動產臉書）

目前也全部都已經關閉或者設為不公開。

全案依傷害罪嫌偵辦。

耳朵現在是聽得到的！謝謝替我哥講話的球迷們，還有聯盟的幫助，沒有人會放過那個男的，絕對告到底。」

台南亞太棒球場（29）日迎來統一獅本季開幕戰，原本是球迷開心一起看球賽的歡愉氣氛，結果就爆發工讀生和球迷有肢體衝突，一名蔣姓球迷不聽勸場管工讀生回到座位上，先爆發言語衝突，隨後情緒失控打工讀生一巴掌，影片全程在網路上瘋傳。事後出手的蔣男也立刻被球迷肉搜，不僅工作地點、背景都被搜出，更有人查出他前科累累，過去早已經有傷害、公然侮辱罪等事件發生，蔣男也在被出征之後，緊急把IG帳號設定為私人帳號，並被公司開除、依照傷害罪送辦。而該名打工讀生巴掌的蔣姓男子在影片瘋傳後，身家背景全部都被肉搜出來，有網友查到該蔣男過去早就已經是前科累累，且有多起傷害罪的事件發生，在今年1月時法院還有最新判決，判決指出，蔣男在送小孩上學途中又發生行車糾紛，又揮拳攻擊騎士，致騎士受有頭部外傷合併顏面部鈍挫傷、右眼鈍挫傷等傷害，騎士報警提告，犯後還推稱是對方的錯，在該起事件之前，蔣男還在2021年11月間、2022年6月間，分別因為燈號轉換未即時前行以及違規左轉，跟其他人發生行車糾紛，先辱罵騎士三字經後被判處公然侮辱判處拘役30日；後者則追上騎士徒手毆打成傷病並大罵三字經，被依照公然侮辱及傷害罪判處拘役25日。如今又在亞太棒球場鬧事，身家全遭起底，這次直接業力引爆。事件發生一個晚上，球迷怒火不止，肉搜出蔣男所有身分背景，發現他是「幸福家不動產」的房仲主管，過去還曾得過績優員工的殊榮，不過官方也立刻發布聲明表示：另外第一時間蔣男的社群IG以及臉書都被灌爆，台南市警三分局副分局長林雲豪指出，警方於當晚7時30分許接獲報案，指稱觀眾席後方發生糾紛，立即派員到場處理，並將與工作人員發生糾紛，掌摑工作人員的49歲蔣姓男子帶返派出所調查，目前被蔣男賞巴掌的工讀生蔡男，則由親妹妹在網路上代為發聲表示：「哥哥已做完筆錄，也去醫院驗完傷，