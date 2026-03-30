台南亞太棒球場（29）日迎來統一獅本季開幕戰，原本是球迷開心一起看球賽的歡愉氣氛，結果就爆發工讀生和球迷有肢體衝突，一名蔣姓球迷不聽勸場管工讀生回到座位上，先爆發言語衝突，隨後情緒失控打工讀生一巴掌，影片全程在網路上瘋傳。事後出手的蔣男也立刻被球迷肉搜，不僅工作地點、背景都被搜出，更有人查出他前科累累，過去早已經有傷害、公然侮辱罪等事件發生，蔣男也在被出征之後，緊急把IG帳號設定為私人帳號，並被公司開除、依照傷害罪送辦。
亞太棒球場打巴掌惡男遭起底！爆前科累累「打路邊騎士」、「罵三字經」
而該名打工讀生巴掌的蔣姓男子在影片瘋傳後，身家背景全部都被肉搜出來，有網友查到該蔣男過去早就已經是前科累累，且有多起傷害罪的事件發生，在今年1月時法院還有最新判決，判決指出，蔣男在送小孩上學途中又發生行車糾紛，又揮拳攻擊騎士，致騎士受有頭部外傷合併顏面部鈍挫傷、右眼鈍挫傷等傷害，騎士報警提告，犯後還推稱是對方的錯，法院依傷害罪判刑4月、不予宣告緩刑，可以上訴。
在該起事件之前，蔣男還在2021年11月間、2022年6月間，分別因為燈號轉換未即時前行以及違規左轉，跟其他人發生行車糾紛，先辱罵騎士三字經後被判處公然侮辱判處拘役30日；後者則追上騎士徒手毆打成傷病並大罵三字經，被依照公然侮辱及傷害罪判處拘役25日。如今又在亞太棒球場鬧事，身家全遭起底，這次直接業力引爆。
亞太棒球場惡男最新下場進度！遭公司開除、關IG、傷害罪送辦
事件發生一個晚上，球迷怒火不止，肉搜出蔣男所有身分背景，發現他是「幸福家不動產」的房仲主管，過去還曾得過績優員工的殊榮，不過官方也立刻發布聲明表示：「經內部了解後，已立即終止與該員工的聘僱關係，公司強調一向秉持尊重與守法原則，對任何形式的暴力行為皆採取零容忍立場。」
另外第一時間蔣男的社群IG以及臉書都被灌爆，目前也全部都已經關閉或者設為不公開。台南市警三分局副分局長林雲豪指出，警方於當晚7時30分許接獲報案，指稱觀眾席後方發生糾紛，立即派員到場處理，並將與工作人員發生糾紛，掌摑工作人員的49歲蔣姓男子帶返派出所調查，全案依傷害罪嫌偵辦。
目前被蔣男賞巴掌的工讀生蔡男，則由親妹妹在網路上代為發聲表示：「哥哥已做完筆錄，也去醫院驗完傷，耳朵現在是聽得到的！謝謝替我哥講話的球迷們，還有聯盟的幫助，沒有人會放過那個男的，絕對告到底。」
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而該名打工讀生巴掌的蔣姓男子在影片瘋傳後，身家背景全部都被肉搜出來，有網友查到該蔣男過去早就已經是前科累累，且有多起傷害罪的事件發生，在今年1月時法院還有最新判決，判決指出，蔣男在送小孩上學途中又發生行車糾紛，又揮拳攻擊騎士，致騎士受有頭部外傷合併顏面部鈍挫傷、右眼鈍挫傷等傷害，騎士報警提告，犯後還推稱是對方的錯，法院依傷害罪判刑4月、不予宣告緩刑，可以上訴。
在該起事件之前，蔣男還在2021年11月間、2022年6月間，分別因為燈號轉換未即時前行以及違規左轉，跟其他人發生行車糾紛，先辱罵騎士三字經後被判處公然侮辱判處拘役30日；後者則追上騎士徒手毆打成傷病並大罵三字經，被依照公然侮辱及傷害罪判處拘役25日。如今又在亞太棒球場鬧事，身家全遭起底，這次直接業力引爆。
事件發生一個晚上，球迷怒火不止，肉搜出蔣男所有身分背景，發現他是「幸福家不動產」的房仲主管，過去還曾得過績優員工的殊榮，不過官方也立刻發布聲明表示：「經內部了解後，已立即終止與該員工的聘僱關係，公司強調一向秉持尊重與守法原則，對任何形式的暴力行為皆採取零容忍立場。」
目前被蔣男賞巴掌的工讀生蔡男，則由親妹妹在網路上代為發聲表示：「哥哥已做完筆錄，也去醫院驗完傷，耳朵現在是聽得到的！謝謝替我哥講話的球迷們，還有聯盟的幫助，沒有人會放過那個男的，絕對告到底。」
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