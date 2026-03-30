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▲日本爭議網紅橋本甜歌（左）閃嫁同樣爭議十足的「青汁王子」三崎優太（右）。（圖／翻攝自橋本甜歌IG@super_muchiko）

多年朋友轉戀人 男方直言「命運安排」

▲橋本甜歌（左）在IG曬出超大鑽戒。（圖／翻攝自橋本甜歌IG@super_muchiko）

百億創業家背景 三崎優太從巔峰到跌落再翻身

▲橋本甜歌與山崎優太在IG共同發布結婚聲明。（圖／翻攝自橋本甜歌IG@super_muchiko）

童星出身的中日混血網紅橋本甜歌，28日在社群平台無預警宣布結婚喜訊，並曬出超大鑽戒，震撼日本網紅圈，她的結婚對象正是有「青汁王子」之稱的創業家三崎優太，2人同步發出聯合聲明，證實早在今年1月30日就已完成結婚登記，由於2人過去各自爭議不斷，如今閃婚消息曝光，也讓外界關注度瞬間飆升。根據2人聲明內容指出，彼此原本就是認識多年的朋友，直到今年元旦才出現關鍵變化，三崎優太以「命運的紅色閃電擊中」形容當下心境，並隨即向橋本甜歌求婚，2人迅速決定攜手共度未來，雖然雙方坦言人生並不完美，但仍希望成為彼此的依靠，共同建立家庭，也向粉絲喊話希望能獲得溫暖祝福。現年32歲的橋本甜歌，早年以童星身分出道，之後跨足影視與模特兒領域，並透過YouTube經營累積人氣，不過她的發展歷程充滿爭議，除了曾捲入產品風波與負面傳聞，也一度傳出為償還債務轉往酒店工作。2024年橋本甜歌更無預警公開已生下一名孩子，以單親媽媽身分撫養，引發日本網友高度討論，如今再宣布閃婚，更讓外界關注她的人生新篇章。橋本甜歌的另一半三崎優太同樣話題十足，今年37歲的他18歲創業，20多歲就創下年營收破百億日圓的亮眼成績，因此獲得「青汁王子」稱號，然而他在2019年因逃漏稅案件遭逮捕，事業與形象一度重挫，最終被判刑並獲緩刑，近年他轉型為投資人與網紅，重新活躍於公眾視野，如今再因婚訊成為焦點人物。隨著婚訊曝光，橋本甜歌曬出的巨大鑽戒也引發熱議，不少人驚呼排場驚人，由於兩人過往都曾歷經輿論風波，此次結合被認為「超登對」，外界看好與質疑聲音並存。未來無論是家庭生活還是事業發展，都將引發外界關注。