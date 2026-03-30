清明連假即將到來，未來一周的天氣變化也逐漸明朗，綜合中央氣象署與多位氣象專家預報，台灣將接續受到兩波春雨鋒面影響，明（31）日起北台灣率先出現雨勢，後續雨區往南擴散，清明連假（4月3日至4月6日）要注意雷雨與強降雨發生。

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今天天氣要把握　晴朗高溫飆35度

清明連假開始前，台灣各地天氣炎熱如夏。氣象專家吳德榮表示，今（30）日各地晴朗穩定，全台最高氣溫上看35度；明天起隨著第一波鋒面接近，北部、東北部雲量增多，中午至傍晚出現局部短暫陣雨的機率提高，同時因受暖濕空氣影響，內陸近山區可能有濃霧發生，台東則需防範焚風。

▲周三會有一波鋒面抵達，清明連假鋒面系統更完整，全台都有降雨機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲周三會有一波鋒面抵達，清明連假鋒面系統更完整，全台都有降雨機率。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周三雨區擴大　清明連假大雨來襲

氣象專家林得恩說明，周三（4月1日）鋒面通過、東北季風增強，雨區由北往南，中部以北、東北部全天都有短暫陣雨或雷雨，氣溫略微轉涼；周四（4月2日）鋒面稍微遠離，但受華南水氣影響，中部以北、東半部仍有局部陣雨，周五（4月3日）各地多雲到晴，但午後中部以北、宜花山區仍有短暫雷陣雨。

清明連假將迎來第二波結構完整的強鋒面移入，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享歐洲模式模擬顯示，降雨預測圖呈現一片橘紅，其中周六中部以北及東北部降雨最為明顯，有局部較大雨勢發生的機率，其它地區也會出現局部短暫陣雨的天氣。

▲未來一周有2波鋒面接力通過台灣，降雨的情況明顯、時間也較長。（圖／林老師氣象站臉書）
▲未來一周有2波鋒面接力通過台灣，降雨的情況明顯、時間也較長。（圖／林老師氣象站臉書）
2時段要注意雨勢　連假出門要帶傘

針對整體清明連假的降雨時序，「台灣颱風論壇｜天氣特急」特別點出兩個最容易下雨的時段，第一個降雨熱區落在「周六全天至周日清晨」，鋒面系統發展最為劇烈。

第二個時段則是「下周一下午至下周二全天」，隨著鋒面重組再次移入，強對流威脅將再度出現，其餘日子則因風向在東北風與西南風之間快速轉變，水氣時多時少，大多維持多雲時晴偶雷雨的型態。

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