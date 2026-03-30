空氣品質拉警報！受到東南風影響、中國沿海污染物濃度上升和境外污染物移入，背風面的台南以北、金門等14縣市空氣品質亮橘燈，雙北的萬華、三重兩區更是出現紅色警示，提醒民眾要減少戶外活動，外出建議配戴口罩。
空氣品質極差 14縣市列警戒範圍
環境部說明，今天台灣環境風場為東南風至偏南風，導致背風面中部以北的汙染物容易堆積，且難以向外擴散，隨著午後日照增強，也要防範臭氧濃度攀升帶來的二次汙染，目前環境部已發佈「橘色提醒」，包括「北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、金門」等地敏感族群應減少在戶外劇烈活動。
三重、萬華紅色警戒 北台灣天空都是灰
此外，北市災害防救辦公室指出，今天上午「萬華與三重」的空氣品質指標（AQI）已分別攀升至153與151，達到對健康有害的「紅色警示」，中北、中山、延平、信義、板橋、大同、松山、中正等測站，AQI也都突破 140，北台灣的空氣擴散條件惡劣，天空可能都蒙上一層灰。
環境部提及，空氣品質較差的情況，預計明（31）日就會好轉，因為有鋒面接近及東北季風稍增強，環境風場為偏南風轉東北風，受「降雨洗除作用」影響，全台擴散條件轉好。
空污是肺癌一大主因 做好3件事保護肺部
北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，台灣肺癌有3個第一，分別是「全國每年新增最多的癌症、最多死亡的癌症、最花錢的癌症」，甚至因為空氣污染造成的「EGFR 突變型肺腺癌」也是世界第一，顯見台灣人的體質就是會因為空氣污染產生肺腺癌，當空氣品質較差時，應落實3件防護措施。
◾戴口罩：口罩是抵抗空污的第一道防線，避免污染物質被吸入體內， 一般的外科口罩對 PM2.5 的防禦力約3至4成，其實就已足夠，但要特別提醒，應避免使用可水洗、重複利用的布製口罩，因為孔洞較大，對較細小的 PM2.5 毫無防禦能力。
◾避免從事戶外運動：雖然運動身體好，但研究顯示，在空污環境走路2小時，肺功能不僅無法改善，血管硬度還會變硬，從事戶外運動時，務必要確認 PM2.5 的濃度，尤其是件較大的長輩、孕婦要特別注意。
◾使用空氣清淨機：PM2.5 可以從門窗滲透到家中，除了避免外出、緊閉門窗外，室內也應適時開啟空氣清淨機，一般過濾效果也有3至4成；不過仍要注意機台規格是否能應對室內坪數，才能發揮最大功效。
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環境部說明，今天台灣環境風場為東南風至偏南風，導致背風面中部以北的汙染物容易堆積，且難以向外擴散，隨著午後日照增強，也要防範臭氧濃度攀升帶來的二次汙染，目前環境部已發佈「橘色提醒」，包括「北北基、桃竹苗、中彰投、雲嘉南、金門」等地敏感族群應減少在戶外劇烈活動。
此外，北市災害防救辦公室指出，今天上午「萬華與三重」的空氣品質指標（AQI）已分別攀升至153與151，達到對健康有害的「紅色警示」，中北、中山、延平、信義、板橋、大同、松山、中正等測站，AQI也都突破 140，北台灣的空氣擴散條件惡劣，天空可能都蒙上一層灰。
環境部提及，空氣品質較差的情況，預計明（31）日就會好轉，因為有鋒面接近及東北季風稍增強，環境風場為偏南風轉東北風，受「降雨洗除作用」影響，全台擴散條件轉好。
北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰表示，台灣肺癌有3個第一，分別是「全國每年新增最多的癌症、最多死亡的癌症、最花錢的癌症」，甚至因為空氣污染造成的「EGFR 突變型肺腺癌」也是世界第一，顯見台灣人的體質就是會因為空氣污染產生肺腺癌，當空氣品質較差時，應落實3件防護措施。
◾戴口罩：口罩是抵抗空污的第一道防線，避免污染物質被吸入體內， 一般的外科口罩對 PM2.5 的防禦力約3至4成，其實就已足夠，但要特別提醒，應避免使用可水洗、重複利用的布製口罩，因為孔洞較大，對較細小的 PM2.5 毫無防禦能力。
◾避免從事戶外運動：雖然運動身體好，但研究顯示，在空污環境走路2小時，肺功能不僅無法改善，血管硬度還會變硬，從事戶外運動時，務必要確認 PM2.5 的濃度，尤其是件較大的長輩、孕婦要特別注意。
◾使用空氣清淨機：PM2.5 可以從門窗滲透到家中，除了避免外出、緊閉門窗外，室內也應適時開啟空氣清淨機，一般過濾效果也有3至4成；不過仍要注意機台規格是否能應對室內坪數，才能發揮最大功效。