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▲歐陸傳奇百年天團萊比錫布商大廈，有獨特的萊比錫之聲。（圖／牛耳提供）

擁有近300年歷史的傳奇天團「萊比錫布商大廈管弦樂團」（Gewandhausorchester Leipzig）將於5月重磅登台演出，由當代指揮巨星安德里斯．尼爾森斯（Andris Nelsons）親自領軍，凱基卡友、台積電員工與MNA金、台南藝友、銀卡會員可在今（30）日中午12點起，開放限時8小時的優先購票9折優惠，另有青年1＋1購票方式，帶您一次掌握。當今全球最炙手可熱的指揮巨星安德里斯．尼爾森斯，以其出身歌劇院指揮的背景，對管弦樂織體與戲劇敘事具備天生敏銳度。他在2018 年正式接掌歷史悠久的萊比錫布商大廈管弦樂團，成為該團第 21 任布商大廈總監。身為四度橫掃葛萊美獎的蕭士塔高維契權威，他在詮釋上有其專業地位，尼爾森斯以強大的藝術意志，為承襲兩百年血統的名團注入了當代最具張力的音樂靈魂，更成功守護並淬鍊出專屬於他的萊比錫音色。5月23日台北國家音樂廳首演場，尼爾森斯將攜手2010蕭邦大賽金獎得主阿芙蒂耶娃（Yulianna Avdeeva），演出拉赫曼尼諾夫《C 小調第二號鋼琴協奏曲》揭開序幕，這部被譽為「最美最浪漫卻也最困難」的鋼琴協奏曲，也是拉氏涅槃重生後的傑作。阿芙蒂耶娃以其細膩而克制的音色見長，與尼爾森斯及樂團之間，將在德意志音響傳統之中，展現俄羅斯音樂語彙獨有的情感深度與張力。5月24日到台南文化中心的演出，可說是南台灣今年最重要藝文盛事。上半場舒曼《春天》交響曲，下半場則將帶來音樂會形式的華格納歌劇《女武神》第一幕，尼爾森斯作為連續七年執棒拜魯特音樂節的專家，被公認為當代華格納的傑出演繹者。紐約時報盛讚：「尼爾森斯的女武神令人興奮卻不顯躁進，展現了最極致瑰麗的華格納音響。」他將攜手當代最受矚目的華格納男高音沃格特（Klaus Florian Vogt），以及活躍於國際歌劇院的女高音韋格娜（Sarah Wegener）及拜魯特男低音科瓦廖夫（Vitalij Kowaljow）演出。