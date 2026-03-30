擁有近300年歷史的傳奇天團「萊比錫布商大廈管弦樂團」（Gewandhausorchester Leipzig）將於5月重磅登台演出，由當代指揮巨星安德里斯．尼爾森斯（Andris Nelsons）親自領軍，凱基卡友、台積電員工與MNA金、台南藝友、銀卡會員可在今（30）日中午12點起，開放限時8小時的優先購票9折優惠，另有青年1＋1購票方式，帶您一次掌握。
指揮大師尼爾森斯！當代德意志之聲的靈魂舵手
當今全球最炙手可熱的指揮巨星安德里斯．尼爾森斯，以其出身歌劇院指揮的背景，對管弦樂織體與戲劇敘事具備天生敏銳度。他在2018 年正式接掌歷史悠久的萊比錫布商大廈管弦樂團，成為該團第 21 任布商大廈總監。身為四度橫掃葛萊美獎的蕭士塔高維契權威，他在詮釋上有其專業地位，尼爾森斯以強大的藝術意志，為承襲兩百年血統的名團注入了當代最具張力的音樂靈魂，更成功守護並淬鍊出專屬於他的萊比錫音色。
蕭邦大賽金獎得主阿芙蒂耶娃 遇上天團萊比錫布商大廈
5月23日台北國家音樂廳首演場，尼爾森斯將攜手2010蕭邦大賽金獎得主阿芙蒂耶娃（Yulianna Avdeeva），演出拉赫曼尼諾夫《C 小調第二號鋼琴協奏曲》揭開序幕，這部被譽為「最美最浪漫卻也最困難」的鋼琴協奏曲，也是拉氏涅槃重生後的傑作。阿芙蒂耶娃以其細膩而克制的音色見長，與尼爾森斯及樂團之間，將在德意志音響傳統之中，展現俄羅斯音樂語彙獨有的情感深度與張力。
華格納《女武神》到府城演出！以音樂會形式呈現第一幕
5月24日到台南文化中心的演出，可說是南台灣今年最重要藝文盛事。上半場舒曼《春天》交響曲，下半場則將帶來音樂會形式的華格納歌劇《女武神》第一幕，尼爾森斯作為連續七年執棒拜魯特音樂節的專家，被公認為當代華格納的傑出演繹者。紐約時報盛讚：「尼爾森斯的女武神令人興奮卻不顯躁進，展現了最極致瑰麗的華格納音響。」
他將攜手當代最受矚目的華格納男高音沃格特（Klaus Florian Vogt），以及活躍於國際歌劇院的女高音韋格娜（Sarah Wegener）及拜魯特男低音科瓦廖夫（Vitalij Kowaljow）演出。
【台北站】
時間： 5 月 23 日（六）20:00
地點：台北國家音樂廳
【台南站】
時間： 5 月 24 日（日）16:00
地點：台南文化中心
🎟️ 各區完整票價明細
▍台北國家音樂廳
2F： NT$ 3,580 / 3,980 / 4,280 / 4,880 / 5,980 / 6,980
3F： NT$ 2,580 / 3,580 / 3,980 / 4,280 / 4,880 / 5,980
4F： NT$ 1,980 / 2,580 / 3,580 / 3,980
▍台南文化中心
1F： NT$ 2,980 / 3,980 / 4,280 / 5,980
2F： NT$ 2,980 / 3,380 / 3,980
3F： NT$ 1,980 / 2,580 / 2,980
⏰ 搶票攻略與專屬優惠
售票系統：MNA牛耳售票系統
1. 優先預購與9折優惠，3/30開始
資格： 凱基卡友、台積電員工、台南藝友、MNA 金/銀卡會員。
限時搶票： 今日 3/30 (一) 12:00 起至 20:00 止（限時 8 小時）。
折扣： 3/30 (一) 12:00 起至 4/1 (三) 23:59 止，購買 $2,580 - $4,280 票區即享 9 折。
加碼禮遇： 上述資格購票者（銀卡除外），每帳號可獲贈節目冊一份。
2. 全面啟售
時間： 明日 3/31 (二) 12:00 起全面開賣。
3. 青年與青少年專屬福利
成年禮金-青年席位： 指定節目 $2,400（含）以下票區限量席位，使用至少 100 點成年禮金，享原票價 5 折自由選位。
青少年 1+1 音樂計畫： 12 至 23 歲者（2003-2014年出生），3/31 中午 12 點起購買 $1,980 - $2,580 票區享 7 折。每位青少年至多可買兩張（含一張不限年齡的陪同票）。
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當今全球最炙手可熱的指揮巨星安德里斯．尼爾森斯，以其出身歌劇院指揮的背景，對管弦樂織體與戲劇敘事具備天生敏銳度。他在2018 年正式接掌歷史悠久的萊比錫布商大廈管弦樂團，成為該團第 21 任布商大廈總監。身為四度橫掃葛萊美獎的蕭士塔高維契權威，他在詮釋上有其專業地位，尼爾森斯以強大的藝術意志，為承襲兩百年血統的名團注入了當代最具張力的音樂靈魂，更成功守護並淬鍊出專屬於他的萊比錫音色。
蕭邦大賽金獎得主阿芙蒂耶娃 遇上天團萊比錫布商大廈
5月23日台北國家音樂廳首演場，尼爾森斯將攜手2010蕭邦大賽金獎得主阿芙蒂耶娃（Yulianna Avdeeva），演出拉赫曼尼諾夫《C 小調第二號鋼琴協奏曲》揭開序幕，這部被譽為「最美最浪漫卻也最困難」的鋼琴協奏曲，也是拉氏涅槃重生後的傑作。阿芙蒂耶娃以其細膩而克制的音色見長，與尼爾森斯及樂團之間，將在德意志音響傳統之中，展現俄羅斯音樂語彙獨有的情感深度與張力。
華格納《女武神》到府城演出！以音樂會形式呈現第一幕
5月24日到台南文化中心的演出，可說是南台灣今年最重要藝文盛事。上半場舒曼《春天》交響曲，下半場則將帶來音樂會形式的華格納歌劇《女武神》第一幕，尼爾森斯作為連續七年執棒拜魯特音樂節的專家，被公認為當代華格納的傑出演繹者。紐約時報盛讚：「尼爾森斯的女武神令人興奮卻不顯躁進，展現了最極致瑰麗的華格納音響。」
他將攜手當代最受矚目的華格納男高音沃格特（Klaus Florian Vogt），以及活躍於國際歌劇院的女高音韋格娜（Sarah Wegener）及拜魯特男低音科瓦廖夫（Vitalij Kowaljow）演出。
【台北站】
時間： 5 月 23 日（六）20:00
地點：台北國家音樂廳
【台南站】
時間： 5 月 24 日（日）16:00
地點：台南文化中心
🎟️ 各區完整票價明細
▍台北國家音樂廳
2F： NT$ 3,580 / 3,980 / 4,280 / 4,880 / 5,980 / 6,980
3F： NT$ 2,580 / 3,580 / 3,980 / 4,280 / 4,880 / 5,980
4F： NT$ 1,980 / 2,580 / 3,580 / 3,980
▍台南文化中心
1F： NT$ 2,980 / 3,980 / 4,280 / 5,980
2F： NT$ 2,980 / 3,380 / 3,980
3F： NT$ 1,980 / 2,580 / 2,980
⏰ 搶票攻略與專屬優惠
售票系統：MNA牛耳售票系統
1. 優先預購與9折優惠，3/30開始
資格： 凱基卡友、台積電員工、台南藝友、MNA 金/銀卡會員。
限時搶票： 今日 3/30 (一) 12:00 起至 20:00 止（限時 8 小時）。
折扣： 3/30 (一) 12:00 起至 4/1 (三) 23:59 止，購買 $2,580 - $4,280 票區即享 9 折。
加碼禮遇： 上述資格購票者（銀卡除外），每帳號可獲贈節目冊一份。
2. 全面啟售
時間： 明日 3/31 (二) 12:00 起全面開賣。
3. 青年與青少年專屬福利
成年禮金-青年席位： 指定節目 $2,400（含）以下票區限量席位，使用至少 100 點成年禮金，享原票價 5 折自由選位。
青少年 1+1 音樂計畫： 12 至 23 歲者（2003-2014年出生），3/31 中午 12 點起購買 $1,980 - $2,580 票區享 7 折。每位青少年至多可買兩張（含一張不限年齡的陪同票）。