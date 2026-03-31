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▲袁詠儀（如圖）曾獲選為港姐冠軍，也在電影大紅大紫，還有個綽號叫「靚靚」，但網友嚴選的「最美港姐」排行榜，她沒能擠進前10名。（圖／摘自 IG@anitayuenwy)

▲郭藹明以碩士的身分參選港姐，學歷為她大加分，以知性美的氣質獲選為當屆冠軍。（圖／摘自IMDb）

▲蔡少芬（如圖）曾獲選港姐季軍，一直是公認的大美人，也曾和富商劉鑾雄交往好幾年。（圖／摘自微博）

▲吳婉芳的大兒子都已經結婚，她仍然維持凍齡的美麗，成為香港熱門話題。（圖／摘自 IG@alanchan127）

▲佘詩曼目前仍是華人演藝界重量級的大牌女星，也被網友選為「最美港姐」之一。（圖／翻攝自佘詩曼微博）

已有超過半世紀歷史的「香港小姐」選美，不但是當地民眾關心的話題，也為華人演藝圈發掘出眾多美女紅星，趙雅芝、張曼玉、鄺美雲等都是出自港姐選拔的大牌代表，然而近期網友票選「最美港姐」Top 10，她們都沒在榜單上，晚她們好幾屆的「學妹」袁詠儀也沒有被點到名。不過有葡萄牙血統的混血美人李嘉欣勇奪冠軍，顏值絕頂、公認難以被超越；劉青雲的妻子郭藹明得到亞軍，顯見氣質美的威力不見得會比皮相美遜色太多。港姐選美標榜「美貌與智慧」，但通常拿下前3甲的佳麗，還是以長相的美麗為強項。曾獲當屆冠軍的袁詠儀，綽號「靚靚」據稱是曾志偉曾笑她從頭到腳沒一個地方「靚」（漂亮），但記者們為她抱不平，開始叫她「靚靚」，但這次網友嚴選最美港姐，她真的前10名都沒擠上。而拿下第一名的，正是向來美貌過人的李嘉欣。她從港姐選美舞台跳上大銀幕，沒兩年就片約不斷，事業走旺之餘，和富商劉鑾雄的感情風波亦是八卦報導的熱門話題。李嘉欣有明亮的大眼和挺直的鼻樑，從小到大都被讚漂亮，編織著嫁入豪門的美夢，雖然與風流的劉鑾雄沒能走到最後，轉過身就套牢了船王家族出身的許晉亨，依然風光嫁為貴婦，還為他生了兒子，近年來她的兒子慢慢長大，她也已經55歲，仍然保養極佳，美艷如昔，不愧是網友選出最美麗的港姐第一名。拿下亞軍的郭藹明，才更符合美貌與智慧結合的標準，因為她是美國南加州大學機械工程學碩士，還曾在太空總署擔任見習工程師。相較於李嘉欣的艷麗奪目，她則散發清麗優雅的知性美，也很快就被TVB力捧為當家花旦，經典劇集《大時代》中她和劉青雲、周慧敏面臨三角難題，戲外她和劉青雲原先沒啥交集，透過周慧敏的牽線，兩人才開始約會，後來結為夫妻，多年來雖未生兒育女，感情卻一直很深厚，成為外界眼中的神仙眷侶。和郭藹明同屆競爭卻只得到第3名的蔡少芬，當年貌美如花，公認外型一流，卻因媽媽欠了一屁股賭債，很小就要幫忙償還，因而也落入了劉鑾雄的情網，劉鑾雄曾經大手筆幫她辦生日宴，砸錢送厚禮打動她的心，也引來李嘉欣的妒火，可是蔡少芬沒有想逼退正宮，之後退出了這段複雜的關係。她曾與吳奇隆交往，卻無緣共結連理，後來嫁了動作男星張晉，事業上則由於在《後宮甄嬛傳》扮演皇后大獲肯定，至今仍是華人演藝界的重量級大咖。第4名的盧淑儀，在被選為港姐冠軍後就與紅牌歌手李克勤相戀，因此沒有在演藝圈多發展即為愛淡出，交往10多年後於2006年結婚，生了兩個兒子，被公認是模範夫妻，也有網友讚她「逆齡」生長，即時是素顏出鏡也依然維持肌膚的通透，亮麗不減當年。「最美港姐」第5名吳婉芳，也是香港著名的凍齡美人之一，現年55歲與當年獲選港姐亞軍時的模樣沒太大改變。她在TVB發展的時間不長，中間還曾來台灣出過唱片，更有同門師兄劉德華一起男女對唱幫襯，可惜並沒有太大轟動，她也沒在演藝界待太久，就嫁給了富商胡家驊，然而9年前胡家驊睡夢中去世，曾讓她相當傷心，她的大兒子胡智略和已故富商霍英東的二房孫女霍詠盈結為夫妻，婚禮上她這位婆婆的青春不老丰采，曾引起話題。得到第6名的則是在華人區戲劇界有大姐大地位的佘詩曼，不管是港劇中的新聞女王，或是中國古裝劇裡的心機皇妃，演來都入木三分，憑著實力賺進億萬身家，雖仍小姑獨處，已經財富自由、讓人羨慕。她雖然在港姐選美只拿道當屆第3名，因冠軍翁嘉穗、亞軍李明慧鬧出兩女爭一男的緋聞，各自形象都被影響，TVB只有力捧當年季軍佘詩曼，讓她很快就登上當家花旦的寶座，直到現在更是收視保證的大台柱。其餘第7到10名依序是李綺紅、楊思琦、謝嘉怡與朱千雪，其中有幾位還在演藝界奮鬥，也有人已經轉行、淡出幕前，不管如何，她們都為觀眾的生活增添了不少趣味話題。