我是廣告 請繼續往下閱讀

▲佘詩曼在2018年以《延禧攻略》中「嫻妃」一角再創事業高峰。（圖／微博@MrWG）

50歲香港藝人佘詩曼曾演過多部經典作品，像是《延禧攻略》和《新聞女王》等，演技備受肯定。而近日她接受採訪，竟透露自己早已立下遺囑，要將2億港幣（約台幣8億）的大部分財產留給母親與兩位兄弟，感慨嘆：「要用在該用的人身上」。佘詩曼在受訪中提到，乾爸許紹雄於2024年10月過世後，自己備受打擊，也開始回想自己的人生，坦言若自己有一天發生什麼事，「希望辛苦賺的錢可以照自己的想法被運用，不被亂花浪費」，並表示會將大部分的財產分配給母親與兩位兄弟。除此之外，幼年喪父的佘詩曼，也罕見提到家人，透露母親曾生重病，她也在疫情時決定減少工作，留在香港多陪伴家人。看過不少生老病死的她，認為這一切都是必經的過程，直言把握時間、活在當下，當個幫助別人，也可以滿足自己的人，就是目前最想要的生活方式。而對於感情方面，佘詩曼則坦言在看到周邊人面對育兒的壓力後，感覺比拍戲還辛苦，笑說自己無法承擔，她透露如果回到30歲，可能會想談戀愛、結婚，但在邁入50歲後，已不再追求婚姻或生兒育女。佘詩曼在1997年獲得港姐季軍後，隔年加入TVB，並以古裝武俠劇《雪山飛狐》正式出道，初期雖被質疑，但佘詩曼持續加強演技，並以《金枝慾孽》和《鳳凰四重奏》成為首位「雙料視后」，奠定一姐地位，還被稱為「港劇女王」。2018年，她以《延禧攻略》中「嫻妃」一角再創事業高峰，成功在中國打開知名度。