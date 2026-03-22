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▲李嘉欣曾是「最美港姐」之一，年輕時緋聞不少，名字常和富商或男星連在一起。（圖／摘自李嘉欣 微博）

▲黎明（右）與李嘉欣（左）在古裝武俠電影《飛狐外傳》也有感情對手戲。（圖／摘自IMDb）

▲黎明（左）從沒承認過與李嘉欣（右）的緋聞，倒是李嘉欣曾經語帶玄機解答兩人的關係，充滿想像空間。（圖／摘自 threads@skypiano0522）

紅遍華人娛樂界的香港「四大天王」中，黎明年紀最輕、身材卻最高大挺拔，加上斯文貴公子的氣質，使他在演藝圈走紅時，很常和美女紅星傳緋聞。其中以和混血美人李嘉欣的關係最為撲朔迷離，有稱他曾越洋送了99朵美國玫瑰給在日本拍戲的她，多年後她在電視訪問中否認此事，卻在被問到有沒交往過，給了耐人尋味的答案：「我說什麼也沒有，全世界都當你是，那就當是有囉！」李嘉欣曾經是香港小姐冠軍，被譽為「最美港姐」之一，有葡萄牙血統的她，長得明艷奪目，一進演藝圈就成為富商、公子鎖定的目標。原先她也把眼光放在富豪劉鑾雄的身上，甚至不惜要逼退他的妻子寶詠琴，但她與黎明從合作MV到合拍劇集、電影，越來越有「假戲真做」的感覺，後來她更加入黎明的經紀公司，「近水樓台」更容易擦出火花，外界都認定他們私下就是一對，黎明卻都不肯爽快承認。由於當年的偶像紅星對於戀情大都不敢公開、怕觸怒粉絲，黎明若是因此避免明確表態，也是不難理解。只是他與李嘉欣始終有很曖昧的感覺，外界傳得越兇、李嘉欣也沒有想要否認，黎明依舊沒把彼此之間的關係講得太明白，繼續打迷糊仗，可是從一些蛛絲馬跡，讓人認定他們兩個不可能完全沒感覺，像是李嘉欣曾經是黎明演唱會上唯一的嘉賓，兩人還曾各自買了步行距離只有30步的房子，簡直昭然若揭。但這對俊男美女後來的情況，外界也都看在眼裡：李嘉欣沒有如願嫁給劉鑾雄、和黎明也沒結果，之後套住了劉嘉玲的前未婚夫—出身香港船王之家的許晉亨，嫁給他生了個兒子；黎明則與樂基兒結婚後4年後離異，沒有生兒育女，接著和小19歲的助理生了個女兒，也當了爸爸。而黎明與樂基兒尚未離婚前開了微博，第一個被他關注的人，就是嫁入豪門的李嘉欣，看來這段感情在他心中仍然很重要。黎明與李嘉欣合演的港劇《原振俠》改編自倪匡小說，被視為兩人搭配最賞心悅目的經典，兩人還在金庸小說改編的清裝電影《飛狐外傳》合作。儘管李嘉欣多年後在電視訪問中定義黎明是「一個好朋友」，卻又附帶提到：「在某一個情形之下，大家都會有過感覺。」甚至還講明：「我說什麼也沒有，全世界都當你是，就當有囉。」不承認也沒有否認。