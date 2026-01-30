我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張學友（如圖）本月24日於香港紅磡香港體育館完成「60+巡迴演唱會」最終場。（圖／JDS）

香港四大天王不合體！張學友怒了：不想活在過去

▲張學友（如圖）不想讓「香港四大天王」同台。（圖／JDS提供）

▲「香港四大天王」包含劉德華（左起）、郭富城、張學友及黎明。（圖／翻攝自微博）

「歌神」張學友本月24日於香港紅磡香港體育館完成「60+巡迴演唱會」最終場，收服數十萬名粉絲，演出裡除了獻唱經典曲目、陶醉全場之外，他在台上談吐更成一大亮點，張學友首度公開「香港四大天王」不再同台內幕，看見劉德華、郭富城、黎明各自安好、發展風光，認爲稱號僅屬於那個特定時代，「我寧願這個稱號留在一個美麗回憶中，不想活在過去！」張學友、劉德華、郭富城、黎明於1990年代起逐漸發光發熱，當時香港風氣開放，流行粵語音樂開始盛行，他們各自在音樂、影視、舞蹈等各領域，擁有極大影響力及知名度，被封稱「香港四大天王。」30年間過去，外界關心4人能否再同台？張學友近日於演唱會上鬆口，「你們為什麼想看老了的『四大天王』站在一起？我們自己從來沒有說自己是『四大天王』，這只是媒體炒作出來的」，語氣有些不耐。張學友坦言，如今與劉德華、郭富城、黎明各自發展，都有了很好的現況，因此自己不想流連於過去，「我寧願這個稱號留在一個美麗回憶中」，對於過去的光輝歲月，張學友不以為意，未來只想把專注力放在歌唱事業，而非往日榮耀。張學友此次「60+巡迴演唱會」最終場圓滿落幕，全場座無虛席，安可環節連唱12首歌，狀態穩健，此次巡演共324場，總票房高達65億港幣，扣除舞台製作、團隊經費等52億後，張學友收入估計落在1.44億港幣，創下華語演唱會紀錄。另一方面，劉德華也曾公開談論過此事，2019年香港啟德體育館開館時，曾有人建議4人合體擔任表演嘉賓，劉德華表示自己當然願意，「我真的想， 畢竟是屬於同一個年代的表演者，4個能一起表演，絕對是一場盛事」，也透露希望跟其他3人一起做歌唱節目，郭富城意願不錯，劉德華隱約透露：「張學友好像不願意。」