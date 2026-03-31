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▲SHE昨日私下合體，替Hebe（中）慶生。（圖／田馥甄 Hebe臉書）

▲TWICE子瑜（右）和隊友們被目擊在奧蘭多迪士尼遊玩，身穿黑絲襪配熱褲，一雙大長腿超吸睛。（圖／小紅書@Faayyy）

▲陳伊自爆加入過《我愛黑澀棒棒堂》，還曬出一張16歲上節目的照片。（圖／虎牙陳伊臉書）

《NOWNEWS今日新聞》為各位讀者帶來今（31）日的娛樂話題搶先看：女神田馥甄（Hebe）昨晚歡慶43歲生日，更宣布懷上6寶的好消息，期待新專輯順利問世。韓國女團TWICE近日到美國開唱，被粉絲直擊把握時間去迪士尼樂園玩，台灣籍成員子瑜穿著絲襪配熱褲，背影看起來超辣。啦啦隊女神陳伊分享自己的舊照，自爆錄過《我愛黑澀棒棒堂》。昨日是田馥甄43歲生日，在好姊妹Ella與Selina陪伴下度過，她也發文宣布「6寶」順利著床，而這份喜訊正是歌迷期盼已久的第6張個人專輯。面對長達6年的製作期，她坦言過程如折返跑般艱辛，曾感到徒勞也曾跌倒，但最終選擇不放棄並順流等待奇蹟。如今雛形已現，她帶著感恩的心情將生日祝福轉化為動力，期許能順利完成這份睽違已久的新作品。野生的TWICE現身美國奧蘭多迪士尼樂園和環球影城！先是子瑜、娜璉、Momo、Sana被目擊在迪士尼玩，照片隨即社群平台上瘋傳。其中成員子瑜一身「黑絲熱褲+大長腿」的背影超吸睛，幾位成員還在粉絲聊天平台上分享在灰姑娘城堡前把鞋子脫下的照片，笑說是在「Cosplay灰姑娘」。定延和Mina則選擇去環球影城，並且在IG分享多張美照，可見大家都玩得很開心。職排連莊小魔女啦啦隊女神陳伊近日在社群分享自己16歲的舊照，透露當年曾參與節目《我愛黑澀棒棒堂》錄製。照片中的她留著烏黑齊瀏海，臉上帶著稚嫩嬰兒肥，身穿經典白色制服，充滿清純校園感，和如今成熟有魅力的模樣反差極大，讓粉絲訝異直呼：「完全認不出來」，這段青澀往事也引發熱烈討論。