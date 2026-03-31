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企業更重視「軟實力」 解決問題能力成關鍵

AI應用與高階運算需求帶動下，人力銀行觀察，PCB（印刷電路板）族群表現強勢，市場資金持續湧入，相關個股股價頻創波段新高，帶動PCB產業與相關零組件廠訂單能見度提升，企業為因應產能擴張與技術升級，也同步擴大招募力道，進一步推升對人才的需求。根據1111人力銀行資料庫顯示，在科技產業類別中，印刷電路板製造業(PCB)無論在職缺數或主動投遞履歷數皆呈現明顯成長。1111人力銀行指出，印刷電路板製造業(PCB)職缺數較去年同期成長26.05%，僅次於IC設計相關產業的37.2%；而主動投遞履歷數年成長31.09%，也僅次於半導體製造業的40.18%，顯示人才與企業雙向熱絡，科技產業整體動能持續續航。1111人力銀行發言人曾仲葳分析，從求職端觀察，主動投遞履歷數大幅成長，顯示年輕族群觀察到市場趨勢，因此讓PCB產業在科技類別中脫穎而出成為求職首選之一。曾仲葳指出，科技產業薪資結構相對優渥，加上產業前景明確，是吸引人才的重要因素。另外，從人才需求面來看，目前企業釋出的職缺類型越來越多元，光是工程師相關職務就細分出數十種不同專業分工，從IC設計、韌體、製程、設備到測試與應用工程等，各自對應不同技術門檻與職能要求。隨著AI技術快速導入產業流程，企業也同步新增AI應用開發、資料分析與智慧製造等相關職務，顯見科技業的人才結構正持續升級。不過，曾仲葳也提醒，現今企業在篩選人才時，除了專業技能外，更重視問題解決能力與學習力等「軟實力」，求職者若僅停留在技術專精，但缺乏跨域整合或產業應用能力，恐在競爭中被快速淘汰。