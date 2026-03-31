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▲朴恩影（右）與呂敬來（左）是認識超過10年的師徒，當時分別以黑湯匙、白湯匙身分參加《黑白大廚》。（圖／呂敬來IG@lu_chinglai）

曾參加Netflix節目《黑白大廚：料理階級大戰》的中式料理女神朴恩影（박은영）昨（30）日透過經紀公司宣布婚訊，將在今年5月於首爾新羅酒店與醫師男友完婚。消息曝光後引起粉絲暴動，紛紛留言祝福她；而這項喜訊早在日前播出的韓綜《拜託了冰箱》預告片中就埋下伏筆，因此正片讓粉絲很期待。年約34歲的朴恩影透過《黑白大廚》第1季一戰成名，當時她端出「東坡肉冰花煎餃」，成為首位從黑湯匙陣容中晉級的女廚師。朴恩影後來也跟師父呂敬來一起開設料理YouTube節目，更成為《拜託了冰箱》的常駐來賓，在韓國人氣頗高。昨日她則透過經紀公司JSCNI宣布即將在5月結婚的喜訊，公司表示，男方身分是一名醫師，婚禮將在首爾新羅酒店完成，對於其他細節則不便透露，因此粉絲目前只知朴恩影未婚夫是圈外人，不清楚兩人交往多久。而日前《拜託了冰箱》播出預告，主持人金成柱就興奮宣布有廚師要結婚的好消息，當時畫面剪接了權聖晙、尹男老、朴恩影等人的身影，如今答案揭曉，原來主角就是朴恩影；因此粉絲也期待她在節目正片中，會透露更多與未婚夫的相處故事，親口跟大家分享浪漫喜訊。