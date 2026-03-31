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▲單依純演唱會開放全額退票。（圖／翻攝自微博）

中國歌手單依純近日在演唱會中，未經授權就唱了李榮浩代表作〈李白〉，讓對方超火大怒轟「強行侵權」，使得她本人形象重創，面對外界輿論壓力，單依純與主辦單位發表多次道歉聲明後，緊急宣布尚未演出的武漢、鄭州場，開啟限時48小時的「全額免責退票」服務，讓對自己失望的粉絲可以無後慮退票。單依純演唱會主辦方今日宣布巡迴演唱會尚未演出的武漢站、鄭州站開放48小時全額退票，雖然兩個場地的演出依然照常舉行，不過若是有粉絲因為最近的侵權事件為單依純的處理方式感到失望的話，可以免手續費、免責全額退票。李榮浩日前在微博發文開槓歌手單依純，指控對方在授權遭拒的情況下，仍強行翻唱在演唱會上翻唱他的代表作〈李白〉，怒批此舉已構成「強行侵權」，且李榮浩不只火大開嗆，還丟出一句「你是來報仇的嗎？」為此單依純多度發文道歉，並表示會負起一切賠償責任，不過仍掀起巨大爭議。面對李榮浩怒火，單依純隨後在微博公開道歉，坦言自己事後才知道主辦沒得到〈李白〉的表演授權，她表示自己未來也將更加謹慎看待版權問題，並承諾後續演出將不再演唱〈李白〉，並且願意負擔全額版權使用費與相關賠償，同時全面刪除涉及〈李白〉的宣傳物料與影音內容，希望能將爭議影響降到最低。