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▲利比在微博踢爆自己遭公司壓榨。（圖／LBi利比微博）

中國歌手利比靠神曲〈跳樓機〉紅遍全網，歌曲創下全球播放量超過18億次的驚人成績，然而他今（31）日突在社群平台發文，公開控訴環球音樂中國侵犯版權，甚至試圖以不平等條約封口，透露外界所預估的4000萬人民幣版稅（約台幣2億），自己是一毛錢都沒有拿到，讓他心碎喊說要退出演藝圈。利比指控環球音樂中國在未經授權的情況下，擅自侵占歌曲版權，甚至稱公司擁有永久母帶權利，還曾發出所謂「溝通函」進行威脅自己必須保密，他強調自己從未授權對方相關權利，卻眼睜睜看著作品被資本操作，讓他忍無可忍，最終決定公開發聲。最讓外界震驚的是，利比透露代表作〈跳樓機〉雖然全球播放量突破18億次，外界估算版權收益高達4000萬元人民幣（約新台幣2億元），但截至目前，他本人「一毛錢都沒收到」，不只如此，就連他自掏腰包製作的EP《比時，此刻》，也沒分到任何收益，讓他痛批自己辛苦做出的音樂，卻連最基本的回報都拿不到。除了版權與分潤問題外，利比還爆料公司曾要求他簽署保密協議與供應商承諾書，若是違約將面臨超高額賠償金，他認為這根本是典型的「霸王條款」，目的就是讓創作者閉嘴、吞下不合理待遇；接著他提到，日前上海巡演時，主辦方配合的保全失職，導致現場粉絲受傷，然而公司卻懶得負責，讓他相當寒心，從版權、巡演到後續善後，接連發生的問題讓他澈底失望，也成為壓垮他的最後一根稻草，讓他直言想要退圈。利比近年憑藉〈跳樓機〉、〈小城夏天〉等作品打開知名度，從「歌紅人不紅」一路躍升為華語樂壇現象級話題人物，如今卻在事業高峰期公開槓上國際唱片巨頭，甚至鬆口考慮退出音樂圈，長文最後，利比寫下：「我的東西，不是我的東西」，一句話道盡創作者在資本面前的無力感，也讓不少網友看了相當心疼。