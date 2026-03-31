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台南地院日前宣判一起跨境運毒案，一名尤姓男子與另案偵辦中的戴姓男子一起合作，從2025年8月起策畫自泰國寄送大麻來台，由戴男負責包裝與寄送，尤男則負責透過EZWay易利委通關平台報關、安排收件地點並尋找買家，以一般包裹掩護夾藏毒品牟利，不過最終遭到查獲。根據判決書指出，兩人利用遺失的健保卡及人頭資料辦理通關，並透過預付卡門號規避查緝。2025年9月11日，相關包裹入境時即被海關查驗，發現內藏大麻菸草63包，毛重約2.43公斤，經鑑定為第二級毒品。儘管包裹已被查扣，尤男仍多次變更收件地點試圖取貨，最終於9月16日在台南東區中華東路簽收包裹時，當場遭警方逮捕，並查扣手機及健保卡等證物。台南地方法院審酌，被告明知大麻屬管制毒品，仍與他人共謀走私運輸，數量高達2122.85公克，且意圖販售牟利，已危及社會治安與國民健康，犯罪情節重大。不過，考量其犯後坦承犯行，且毒品未流入市面，依法減輕其刑，判處有期徒刑5年8月。法官認定，尤男行為同時涉及運輸第二級毒品、意圖販賣持有毒品、私運管制物品及行使偽造文書等罪，屬想像競合，從重以運輸第二級毒品罪論處。查扣的大麻63包全數沒收銷燬，另作案用的iPhone 13 Pro手機及健保卡亦一併沒收。本案仍可上訴。