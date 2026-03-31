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▲林佳龍提到很高興能看見四位老朋友遠道而來，雖然參議員們分屬不同黨派，但始終力挺台灣的國際參與。（圖／林佳龍臉書）

【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】



NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。



⏰手刀報名：https://www.accupass.com/go/USTW

● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00

●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）



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美國聯邦參議員夏欣（Jeanne Shaheen）、匡希恆（John Curtis）、堤里斯（Thom Tillis）及羅珊（Jacky Rosen）組成跨黨派訪問團，抵達台灣展開訪問行程，並且出席外交部午宴。此次訪台正值台美完成關稅談判，並簽署「矽盛世宣言」等關鍵經濟安全宣言之際，訪團成員深入了解台海和平與區域情勢，並就AI產業與供應鏈韌性等議題，與我國進行交流。外交部長林佳龍指出，台美關係正從合作深化為共生夥伴關係，強調唯有強化自我防衛實力，方能確保台海的和平穩定，期待美國能儘速通過避免雙重課稅法案，為台商赴美投資創造更順利的環境，並感謝這四位議員長期以來以實際行動，對台灣展現堅定不移的支持。林佳龍提到，很高興能看見四位老朋友遠道而來，雖然參議員們分屬不同黨派，但始終力挺台灣的國際參與，這番情誼正說明了台美關係此刻的意義，兩國在安全、經貿與科技等領域的合作不斷深化，台灣位處印太第一島鏈的關鍵位置，必須透過與理念相近國家，強化情資交換與應變協調，才能避免安全缺口。今年適逢美國建國250週年與台灣總統直選30週年，雙方情誼能如此穩固，都是因為守護自由、民主與人權。林佳龍堅信真正的友誼是願意在關鍵時刻彼此幫忙，台灣正走在正確的道路上，當台灣擁有足夠實力與信心，就能讓世界看見台灣不可或缺的價值。