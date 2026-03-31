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▲製作人郭彥伶、導演郭方儒、梁以辰（右三）及本本（左三）一起開直播歡慶完美收官，製作單位為了回饋一路支持的觀眾朋友，直播加碼三十分鐘。（圖／映底子國際傳媒股份有限公司提供）

《百分之一相對論》正式收官 梁以辰哽咽吐不捨

觀眾敲碗第二季 製作人郭彥伶洩節目動向

推理實境節目《百分之一相對論》主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本。上週日（29日）迎來最終回收官宴，梁以辰談及拍攝回憶哽咽，許多觀眾也不斷敲碗第二季，製作人郭彥伶驚喜透露節目未來的動向，「如果有機會我們當然會想要繼續做出更好、更升級的節目給大家」，接下來也會準備將音樂原聲帶陸續上架。《百分之一相對論》於上週日（29日）全數播畢，製作人郭彥伶、導演郭方儒、梁以辰及本本一起開直播歡慶完美收官，製作單位為了回饋一路支持的觀眾朋友，直播加碼三十分鐘，其中陳漢典更是無預警加入直播，宋偉恩也驚喜現身留言區，主持群久違的重逢讓場面格外溫馨感人。直播時聊到拍攝期的回憶，梁以辰哽咽表達對於節目跟夥伴們的不捨：「我真的很開心能夠參與到這麼用心的節目、跟這麼棒的團隊夥伴們工作，最重要的就是捨不得一直支持節目的觀眾朋友們，每個禮拜看著大家一起討論劇情、解謎，我都覺得我在錄影過程中被嚇到或者痛哭的那些過程一點都不辛苦了。」不少觀眾們看完激動留言「目前唯一讓我認真看的綜藝節目」、「導演拜託給我第二季」。對此製作人郭彥伶驚喜透露了節目未來的動向：「現在就這麼播完了還是感覺很不真實，我也有看到不少粉絲在敲碗第二季，如果有機會我們當然會想要繼續做出更好、更升級的節目給大家！」郭彥伶感謝觀眾朋友們一路上的支持，喊話：「相信我們一定會再以不同的方式跟大家見面的，只要觀眾朋友們多多支持我們的話就會有機會。」