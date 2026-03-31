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巴菲特近日談到蘋果持股時坦言，自己先前減碼賣太早，若未來股價回落到更具吸引力的位置，仍不排除重新加碼。不過他也強調，以目前的價位來看，市場還沒出現理想的進場時機。近期蘋果股價持續承壓，今年以來已經下跌超過9%，30日收在246美元左右。根據CNBC報導，巴菲特表示，他其實不希望單一標的占比大到幾乎接近其他所有持股總和，雖然波克夏海瑟威近年已陸續調節蘋果持股，但截至去年底，蘋果仍是波克夏最大單一投資，持股市值約619.6億美元。他直言，自己確實賣早了，不過也買得很早，因此整體投資成果依然相當可觀。對於後續是否再加碼蘋果，巴菲特表示，若股價進一步回落到合理區間，波克夏有可能大舉加碼，但現在還不是想出手的價位。巴菲特指出，波克夏在蘋果身上累計已實現超過1000億美元的稅前獲利，顯示這筆投資仍是近年最成功的代表作之一。對蘋果執行長庫克，巴菲特也給予高度肯定。他表示，庫克在接手賈伯斯留下的基礎後，展現非常出色的管理能力，不只經營表現亮眼，也很懂得與各方維持良好關係。