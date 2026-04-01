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曾沛慈〈夠愛〉遭封殺 謝和弦拒授權掀版權戰

朴星垠帶傷來台仍拚 入住平價旅館掀反差話題

這不是愚人節 義大利連3屆無緣世界盃

《NOWNEWS今日新聞》今（1）日為讀者整理今天娛樂與熱門話題搶先看：曾沛慈登上《浪姐7》卻陷入版權風波，無法登台演出代表作〈夠愛〉，作詞人謝和弦發聲明「不願授權」；「富邦五本柱」之一的朴星垠正式來台發展，一舉一動都成焦點，上週獨眼來台被直擊入住平價酒店；體壇方面則傳出震撼消息，義大利國家足球隊再度倒在世界盃門外，讓全球球迷錯愕，體育網紅直呼：「義大利慘案再現。」曾沛慈近日確定參加《乘風2026》（浪姐7），原本不少粉絲期待她重現經典歌曲〈夠愛〉，未料卻遭遇版權阻礙，作詞人謝和弦所屬的馬槽音樂30日發出正式聲明，強調自2021年起已全面停止該曲歌詞授權，範圍涵蓋公開演出與各類傳播形式，此次也明確拒絕節目使用。聲明更進一步點名過去多場未經授權的演出，直指相關行為屬於侵權，態度相當強硬，事實上，〈夠愛〉的版權糾紛已延燒多年，涉及謝和弦與作曲人陳德修之間的法律爭議，如今再度浮上檯面，也讓曾沛慈在節目中的選曲受到限制，觀眾期待恐怕落空。韓職「金星女神」朴星垠正式加盟Fubon Angels，與李珠珢等人組成新一代韓援陣容，話題迅速延燒，不過她來台首度亮相時卻戴著眼罩引發外界關注，她坦言因長針眼尚未痊癒，但仍堅持出席記者會，不願缺席重要場合，敬業態度獲得不少球迷讚賞。活動結束後，朴星垠被《鏡週刊》直擊前往台北松江路一間平價連鎖旅館入住，一晚房價約2000元左右，與外界對外籍啦啦隊的高規格待遇想像形成對比，也讓網友熱議「反差感」，事實上她過去就曾來台交流，此次加盟被球迷視為回歸，未來發展備受期待。體壇方面則出現震撼消息，義大利國家足球隊在資格賽關鍵戰中，最終於點球大戰敗給波黑，確定無緣2026年世界盃，寫下連續3屆未能晉級的尷尬紀錄。比賽過程相當戲劇化，義大利一度領先，卻在比賽尾聲遭對手追平，進入延長賽仍未分勝負，最終在12碼決勝中落敗。值得注意的是，本屆世界盃已擴編至48隊，晉級門檻理應降低，但義大利仍未能突圍，更顯諷刺。結果曝光後，不少球迷與體育網紅紛紛發聲，直呼難以置信，也讓這場比賽被視為近年最具衝擊力的足球賽事之一。