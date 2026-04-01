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▲王子邱勝翊（右）才被爆出介入好友范姜彥豐與粿粿（左）婚姻，如今又被爆出閃兵。（圖／翻攝自粿粿IG＠meigo.c）

跨北北桃搜索 鎖定多名涉案對象

婚變風波未平 再捲司法案件

台灣演藝圈再掀震撼彈！新北地檢署今（1）日清晨啟動新一波偵查行動，針對疑似逃避兵役案件展開第4波搜索。令人意外的是，名單中竟出現「棒棒堂男孩」成員王子（邱勝翊），消息一出立刻引發外界高度關注，據了解警方已於今早將人帶回調查，案件持續擴大中，也讓娛樂圈再度陷入輿論風暴。檢方掌握相關情資後，清晨6時左右指揮警方展開行動，動員新北市刑事警察大隊及地方分局，分頭前往台北、新北與桃園等地執行搜索與拘提，據悉此次行動鎖定近10名涉嫌人，並同步查扣通訊設備以釐清案情。整體行動規模不小，顯示檢警對於此類案件採取強勢態度，後續不排除持續擴大追查相關人員與金流脈絡。其中最受矚目的，是藝人王子邱勝翊被列入拘提名單，警方今早前往其位於台北南港的住處進行搜索，並依法將人帶回警局進一步訊問，相關程序仍在進行中，目前尚未對外說明具體涉案細節，但已引發粉絲與網友熱烈討論，關注事件後續發展。事實上，王子近來才剛捲入藝人范姜彥豐與粿粿的婚姻風波，當時他曾公開承認與女方互動「超出朋友界線」並為此道歉，相關事件尚未完全平息，如今又被捲入疑似逃避兵役案件，形象再度受到衝擊，接連2起爭議，使其個人形象與演藝事業面臨不小壓力。隨著檢警持續追查，整起閃兵案件的影響範圍逐漸擴大，也讓外界再度關注過去已經被調查閃兵的藝人們動向，包含王大陸、陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維、黃博石、陳柏霖、修杰楷、書偉、坤達、小杰、唐振剛、薛仕凌以及阿達等人。