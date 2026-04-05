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饗賓「旨醞」今微風信義開幕！春夏菜單：帝王蟹、活龍蝦、A5和牛

《NOWNEWS今日新聞》記者欣賞清爽調味，搭配櫛瓜、青蘋果片、花椰菜，襯托飽滿蟹肉的鮮甜；

▲「北海道干貝海膽漢堡」厚實甜嫩、表層散發焦香，包覆海膽好美味。（圖／記者蕭涵云攝）

▲旨醞鐵板燒香煎活龍蝦。（圖／記者蕭涵云攝）

記者品嚐「活龍蝦／紅甜椒醬」，肉質緊實Q彈，推薦先吃原味、再沾點醬汁轉味。

▲旨醞鐵板燒最新菜單，前菜就吃得到大塊帝王蟹腳。（圖／記者蕭涵云攝）

▲溫醇的鮮貝湯品，香味四溢。（圖／記者蕭涵云攝）

「A5和牛肋眼／松露波爾多紅酒醬／干邑藍紋起司醬」記者推薦先單獨吃肉、品嚐五分熟的油脂腴香，再搭配淡雪塩、及兩色醬汁，多種風味可嚐。

▲A5和牛肋眼有多種吃法，可選喜歡的醬汁搭配。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「活鮑魚」彈牙口感帶點脆度很過癮。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「南冰洋嚴選圓鱈」鮮嫩清爽。（圖／記者蕭涵云攝）

▲旨醞微風信義店，坐擁45樓高空美景。（圖／記者蕭涵云攝）

饗賓「旨醞」全台第二家！高檔鐵板燒配45樓高空景觀

▲鐵板燒必吃炒飯，加入A5和牛筋、飛魚卵增添口感。（圖／記者蕭涵云攝）

▲飯後甜點有「雲朵果時聖代」、「鐵觀音茶布丁」可選。（圖／記者蕭涵云攝）

饗賓「旨醞」開幕優惠！訂位資訊搶先看

旨醞信義微風店 餐廳資訊

▲饗賓旗下鐵板精緻料理旨醞，鎖定中高價位，再開全台第二間餐廳。（圖／記者蕭涵云攝）

文華東方：「Bencotto」義大利餐廳開吃歐洲頂級 白蘆筍

饗賓集團旗下鐵板精緻料理「旨醞」，繼新莊店後總算開出全台第二家，進駐微風信義45樓，大啖帝王蟹、活龍蝦、A5和牛，搭配高樓景觀餐廳視野，《NOWNEWS今日新聞》記者開箱試吃真實口感很滿足。本文整理饗賓「旨醞」鐵板燒春夏菜單、價格、開幕優惠、訂位資訊一次掌握。到「旨醞」輕鬆大啖精緻海陸套餐，10品菜色套餐以「鮭魚／鮭魚卵／黑松露奶油」裝在小巧甜筒中拉開序幕，前菜享用「帝王蟹腳／時令生葉菜／柚子醋醬」，「鵝螺貝／淮山仙貝／老母雞湯」上桌再沖入熬煮多時的高湯，「馬糞海膽／文蛤／甜豆莢」為茶碗蒸添足美味，而台灣人最期待的鐵板燒炒飯，旨醞選以「A5和牛筋／台南牛奶香米／飛魚卵」搭配，在嘴中啵啵作響。餐後有現煎舒芙蕾的「雲朵果時聖代」或濃醇「鐵觀音茶布丁」搭配茶飲。饗賓集團旗下高檔鐵板燒「旨醞」，繼新莊店後籌備一年多，總算開出全台第二家正式進駐信義區。同樣主打高空景觀，45樓飽覽都會天際線，餐廳占地125坪，配有67座位與２個包廂。以花朵意象為室內空間設計靈感，含苞待放的靜謐氛圍、直到綻放耀眼光彩，營造「熟成時刻」的優雅氛圍；呼應全新春夏菜單以「時間慢釀」為核心的主題，品嚐各種時令食材「鮮味」。「旨醞信義微風店」歡慶開幕，新莊店同慶，iEAT會員享體驗獻禮，黑金卡會員限定80點兌換「平日限定風味調酒乙杯」兌換券；全體會員則享150點兌換「平日限定10品套餐，贈南非嫩煎活鮑魚乙份」，（詳細兌換與使用期間請見iEAT饗愛吃APP）。地址：台北市信義區信義區忠孝東路五段68號45樓電話：02-8780-9698台北文華東方酒店迎接春季饗宴，「Bencotto」義大利餐廳精選歐洲頂級