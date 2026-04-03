2026清明連假展開，不少人開始搜尋「兒童節快樂貼圖」、「清明節貼圖」與各式祝福語，用於LINE傳訊與社群分享。本文整理7組LINE免費貼圖，以及《NOWNEWS今日新聞》社群中心特別製作9款清明節早安圖免費下載，同步帶你掌握兒童節與清明節日期、為何今年不同天，以及清明節習俗與祝福用法，一篇搞懂清明連假必備資訊。
2026兒童節幾號、清明節幾號，為什麼今年不同天？
2025年兒童節與清明節剛好同一天（4月4日），但2026年兒童節依然是4月4日，清明節則變為4月5日。這是因為兒童節是政府訂定的固定紀念日，每年日期不變；而清明節屬於24節氣，是依太陽在黃道上的位置來計算，並非固定日期。
地球公轉一圈需365.2422天，累積的時間差讓每年清明交節氣的時間點產生平移，因此清明節通常落在4月4日至4月6日之間。去年清明節剛好和兒童節重疊，而今年清明節則往後延一天，兩個節日錯開。
2026兒童節快樂貼圖、清明節貼圖免費下載
本周LINE免費貼圖共計22款，《NOWNEWS》另外選出其中7組合適圖案，雖然只有1組是專為兒童節主題打造，不過「發發小財神」是可自填內容的「隨你填貼圖」，可自由填入兒童節或清明節，一秒變身節日專屬貼圖。另有許多「早安」、「愉快」、「開心」等萬用貼圖可靈活使用，同樣適合在清明連假期間傳送祝福。
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下載期限：2026/04/09
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2026最新清明節早安圖！9組清明節圖片免費用
《NOWNEWS今日新聞》社群中心精心製作9組「2026最新清明節早安圖」，內容包含清明安康、闔家平安、佳節愉快等實用祝福語，風格溫馨又應景，很適合在LINE與社群分享，全部圖片皆可免費下載使用，手機版長按圖片、電腦版按右鍵即可另存，或是進入Google雲端免費下載。📍免費下載「清明節早安圖」（Google雲端）
清明節可以剪頭髮嗎？
傳統習俗中，長輩多半忌諱在清明節剪頭髮，因為「髮」與「發」同音，象徵把好運、財氣剪掉，加上清明期間被認為陰氣較重，剪髮可能削弱自身陽氣與保護力。也有說法是認為剪髮代表「割捨」，與清明祭祖、慎終追遠的意義相衝。
不過這些多屬民間信仰，現代多數人已較不拘泥，從現代觀點來看，清明節並無實際不能剪頭髮的禁忌，建議可依家中長輩觀念調整，心存敬意即可。
🟡2026清明節、兒童節、連假祝福語
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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2025年兒童節與清明節剛好同一天（4月4日），但2026年兒童節依然是4月4日，清明節則變為4月5日。這是因為兒童節是政府訂定的固定紀念日，每年日期不變；而清明節屬於24節氣，是依太陽在黃道上的位置來計算，並非固定日期。
地球公轉一圈需365.2422天，累積的時間差讓每年清明交節氣的時間點產生平移，因此清明節通常落在4月4日至4月6日之間。去年清明節剛好和兒童節重疊，而今年清明節則往後延一天，兩個節日錯開。
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傳統習俗中，長輩多半忌諱在清明節剪頭髮，因為「髮」與「發」同音，象徵把好運、財氣剪掉，加上清明期間被認為陰氣較重，剪髮可能削弱自身陽氣與保護力。也有說法是認為剪髮代表「割捨」，與清明祭祖、慎終追遠的意義相衝。
不過這些多屬民間信仰，現代多數人已較不拘泥，從現代觀點來看，清明節並無實際不能剪頭髮的禁忌，建議可依家中長輩觀念調整，心存敬意即可。
🟡2026清明節、兒童節、連假祝福語
- 2026兒童節快樂，願每天都開心無憂
- 願童心常在，幸福與笑容天天相伴
- 兒童節快樂，願生活充滿純真與快樂
- 願你永遠保有孩子般的笑容與勇氣
- 祝福兒童節快樂，天天都有好心情
- 2026清明節安好，願一切平安順心
- 清明時節，願生活溫柔、心境安穩
- 清明節平安，願思念化為溫暖力量
- 願清明帶來安定與順遂，平安相伴
- 清明安康，願一切如常、平安喜樂
- 2026清明連假愉快，好好放鬆充電
- 連假開啟！願你放鬆身心、開心每一天
- 祝連假順心平安，出遊愉快不卡關
- 連假好時光，願吃好睡好玩得開心
- 清明連假快樂，願生活慢下來也很美好
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。