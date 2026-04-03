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2026兒童節幾號、清明節幾號，為什麼今年不同天？

▲2026兒童節是4月4日、清明節4月5日，清明連假共放4天。（圖／記者黃韻文攝）

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▲LINE免費貼圖「發發小財神」可自由填寫4個文字，等於變身兒童節、清明節萬用貼圖。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「海委會海洋兒童節」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「跟新光三越 × Wacky WiLLy一起潮玩夏日」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「桃園市政府社會局｜螢火蟲小光－社工日快樂」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE禮物 × 神秘狗」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「LINE旅遊 × 齁哩」。（圖／取自LINE）

▲LINE免費貼圖「SUNTORY得利獅-獅來運轉馬上好運篇」。（圖／取自LINE）

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▲2026清明節早安圖免費下載，祝您清明連假愉快。（圖／《NOWNEWS》社群中心）

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清明節可以剪頭髮嗎？

🟡2026清明節、兒童節、連假祝福語

2026兒童節快樂，願每天都開心無憂

願童心常在，幸福與笑容天天相伴

兒童節快樂，願生活充滿純真與快樂

願你永遠保有孩子般的笑容與勇氣

祝福兒童節快樂，天天都有好心情

2026清明節安好，願一切平安順心

清明時節，願生活溫柔、心境安穩

清明節平安，願思念化為溫暖力量

願清明帶來安定與順遂，平安相伴

清明安康，願一切如常、平安喜樂

2026清明連假愉快，好好放鬆充電

連假開啟！願你放鬆身心、開心每一天

祝連假順心平安，出遊愉快不卡關

連假好時光，願吃好睡好玩得開心

清明連假快樂，願生活慢下來也很美好

2026清明連假展開，不少人開始搜尋「兒童節快樂貼圖」、「清明節貼圖」與各式祝福語，用於LINE傳訊與社群分享。，同步帶你掌握兒童節與清明節日期、為何今年不同天，以及清明節習俗與祝福用法，一篇搞懂清明連假必備資訊。2025年兒童節與清明節剛好同一天（4月4日），。這是因為兒童節是政府訂定的固定紀念日，每年日期不變；而清明節屬於24節氣，是依太陽在黃道上的位置來計算，並非固定日期。地球公轉一圈需365.2422天，累積的時間差讓每年清明交節氣的時間點產生平移，。去年清明節剛好和兒童節重疊，而今年清明節則往後延一天，兩個節日錯開。本周LINE免費貼圖共計22款，《NOWNEWS》另外選出其中7組合適圖案，雖然只有1組是專為兒童節主題打造，另有許多「早安」、「愉快」、「開心」等萬用貼圖可靈活使用，同樣適合在清明連假期間傳送祝福。下載期限：2026/04/09取得條件：加入好友下載期限：2026/04/23取得條件：加入好友下載期限：2026/04/24取得條件：加入好友下載期限：2026/04/12取得條件：下載期限：2026/04/11取得條件：加入好友下載期限：2026/04/23取得條件：加入好友下載期限：2026/04/27取得條件：達成指定條件《NOWNEWS今日新聞》社群中心精心製作9組「2026最新清明節早安圖」，內容包含清明安康、闔家平安、佳節愉快等實用祝福語，風格溫馨又應景，很適合在LINE與社群分享，傳統習俗中，長輩多半忌諱在清明節剪頭髮，因為「髮」與「發」同音，象徵把好運、財氣剪掉，加上清明期間被認為陰氣較重，剪髮可能削弱自身陽氣與保護力。也有說法是認為剪髮代表「割捨」，與清明祭祖、慎終追遠的意義相衝。不過這些多屬民間信仰，現代多數人已較不拘泥，