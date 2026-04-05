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▲郭書瑤以「殺很大」爆紅，甜美臉蛋與性感身材，奠定她宅男女神地位。（圖／郭書瑤 瑤瑤FB）

▲安心亞以國片《陽光女子合唱團》，躍升為「億萬票房女星」。（圖／安心亞 Xinya An FB）

▲豆花妹因清純形象爆紅，多年來默默耕耘演技、歌唱、綜藝，成為全方位藝人。（圖／蔡黃汝FB）

雖然現在啦啦隊女神席捲台灣演藝圈，但其實在多年前，先爆紅全台的是「宅男女神」。在郭書瑤以廣告中一句「殺很大」台詞，搭配童顏巨乳後，開啟了宅男女神的時代。其中，最具代表性的除了郭書瑤外，還有安心亞與豆花妹（蔡黃汝）。而如今，幾人都轉型成功，安心亞更是以國片《陽光女子合唱團》，晉升為票房破億的演員行列。而不同於其他以性感出圈的豆花妹，則是以清純美貌默默耕耘，並在演技與綜藝領域都獲得了好成績，成功撕掉清純標籤，成為全方位藝人。郭書瑤在2009年、19歲當時，受邀拍攝電玩廣告《殺Online》，正式踏入演藝圈。在廣告中，她以清純童顏與傲人身材的強烈反差，搭配台詞「殺很大」，瞬間爆紅全台，而「宅男女神」這個稱號，也從此開始出現。郭書瑤在同年9月，延續這股清純性感風，發行首張迷你專輯《愛的抱抱》，MV中她以清純的雙馬尾、粉色系平口小洋裝亮相，讓當時的台灣演藝圈為之瘋狂，成功定義了那幾年最受歡迎的性感典型。郭書瑤接著轉戰演員，力拼撕掉性感標籤。在2012年她跨界大螢幕，為拍攝拔河主題電影《志氣》，親自進行拔河及體能訓練。電影於2013年上映，觀眾看到了與不同於以往以火辣身材當話題的郭書瑤，而是素顏上陣，飾演辛勤練習、滿手厚繭的拔河隊少女。這也讓她拿下第50屆金馬獎「最佳新演員獎」，演技獲得肯定。而如今，她仍是影視圈的主要演員之一，主演影集《何百芮的地獄戀曲》也再獲好評，讓她從最初的「殺很大」宅男女神，成功轉型為實力派演員。安心亞有高挑身材與甜美臉蛋，在2008年以模特兒身份被發掘，並在《全民最大黨》節目中擔任舉牌女郎。安心亞雖有火辣身材，但在節目中卻非常放得開。她模仿過「殺很大」的瑤瑤，以及多個不計形象搞笑角色，外貌與性格的極大反差，讓她迅速在各大論壇爆紅，成為許多人心目中的宅男女神。安心亞雖然不計形象，但也沒有放棄自己的性感優勢，拍過火辣內衣廣告，還在2011年推出首張專輯《惡女》，主打歌〈呼呼〉配合性感「呼呼舞」，奠定了她「性感女神」形象，成為許多跨年晚會爭相邀約的對象。然而，安心亞也不止步於此，轉戰演技參與了多部影視作品，還在2023年以《牛車來去》中刻苦耐勞的農婦「阿春」一角入圍金鐘獎戲劇節目女主角，成功撕掉了過去的花瓶標籤。而現在的安心亞不只有超強主持功力，還以國片《陽光女子合唱團》，躍升為「億萬票房女星」，成為了演藝圈不可或缺的藝人之一。豆花妹雖然也是宅男女神之一，但她不是以性感形象爆紅，而是以清純臉蛋走入大眾視線。2008年她以學生身分在一家豆花攤打工時，一位網友將她認真工作的側拍照上傳至論壇，標題只寫一句「豆花妹」，火速引發熱議。豆花妹當時僅以素顏、綁著馬尾、穿著簡單圍裙的形象，就吸引大批網友前往該豆花攤朝聖，她也因此受邀參加《我猜我猜我猜猜猜》等節目，成為當時最具話題的素人正妹。在爆紅後，豆花妹也正式進軍演藝圈，以《幸運女神》EP進軍歌壇，並開始主持《數位遊戲王》等電玩節目。而之後，豆花妹轉戰演技，默默於演藝圈耕耘，在《我的愛情不平凡》等作品磨練演技，還於2016年以《1989一念間》，在華劇大賞中奪下「最佳女演員獎」。除此之外，她還跨界綜藝，不計形象的表現，讓她成功在2023年以《飢餓遊戲》入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎。而如今她繼續帶來影視劇、歌唱作品，成功撕掉性感標籤，成為演藝圈公認的「全能才女」。