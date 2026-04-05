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《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（5）日娛樂新聞搶先看：去年推出節目《中文怪物》全台爆紅的YouTuber酷的夢，近日在社群公開徵才條件，其中助理的底薪是4萬起，因為強調「玻璃心者不合適」遭到網友抨擊；日本女星中山美穗在2024年底離世，享年54歲，離開世界後她為兒子留下了20億日幣（約台幣4億元）的遺產，然而卻傳出兒子付不出高達11億的遺產稅，因此選擇了拋棄繼承；陳天仁日前宣布跟日籍網紅河村一樹結婚，過去曾有一段婚姻的她，離婚時心死地認為這輩子不會再結婚，不過一樹的真心打動了她。推出節目《中文怪物》全台爆紅的YouTuber「酷的夢」，日前在社群招募「企劃兼經紀助理」，開出月薪4萬元起、每週可部分居家辦公等福利，乍看福利不差，不過他在徵才文三度強調「玻璃心者不適合」，加上工作內容橫跨企劃、經紀、行政與拍攝支援，被網友狠酸根本是「4萬做10萬的工作」，稱他的行為是「慣老闆」。日本女星中山美穗在2024年底離世，享年54歲，離開世界後她留下了20億日幣（約台幣4億元）的遺產，理當由最親近的21歲獨生兒子接收，不過近日日媒卻爆料兒子選擇了拋棄繼承，原因是他拿不出高達11億的遺產稅，成為了許多日本網友討論的關鍵。女星陳天仁今年3月正式邁入第二段婚姻！她與日籍YouTuber河村一樹宣布結婚喜訊，近日她在YouTube頻道坦言，自己在離婚後一度對婚姻心死，甚至曾認為這輩子不會再結婚，不過最後被一樹的真誠與穩定打動，重新相信愛情「他對我的所有層面都是加分的！」