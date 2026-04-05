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▲郭泓志時常在社群分享跟老婆的日常。（圖／IG@kuola68）

前職棒球星郭泓志近年轉戰演藝圈後表現亮眼，也常在社群平台分享與老婆、家人的逗趣互動，近日他透露自己被老婆冷臉問：「誰是珠珠寶貝？是神奇寶貝裡面的嗎？」面對這道堪稱婚姻生存測驗的「靈魂拷問」，他瞬間神回覆「珠珠寶貝只會在球場，但妳永遠是我的心肝寶貝」，讓一票網友笑翻大讚：「這題答得太完美！」郭泓志3日在社群平台分享這段讓人捏把冷汗的日常，他透露老婆突然好奇追問：「誰是珠珠寶貝？」一開始甚至還誤以為，這是不是神奇寶貝裡面的角色名稱，看似輕描淡寫的一句話，卻瞬間讓整件事充滿「送命題」氣息。面對老婆高難度提問，郭泓志完全沒有猶豫，直接嚴肅又誠懇地回了一句：「珠珠寶貝只會在球場，但妳永遠是我的心肝寶貝。」短短一句話，不但清楚交代了「珠珠寶貝」的身分，還順勢把老婆捧成唯一的「心肝寶貝」，堪稱教科書等級的求生答案，這波反應速度也讓網友看傻，紛紛笑說不愧是投手出身，球速快就算了，「求生慾比球速還快！」事實上，老婆口中的「珠珠寶貝」並不是卡通角色，而是近期在台韓兩地人氣都相當驚人的韓籍啦啦隊女神李珠珢，李珠珢目前是中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員，因甜美外型與超高討論度迅速爆紅，不少粉絲都稱她為「珠珠」、「珠珠寶貝」，總是成為社群上的熱門關鍵字，話題度持續飆升。