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法籍知名YouTube頻道「酷的夢」近期徵才，遭自稱前員工爆料未依法投保勞健保，若此情形屬實，據《勞工保險條例》及《全民健康保險法》，雇主必須除了要補繳原本該負擔的勞保費，並處以 應負擔保費 4 倍的罰鍰，以及補繳健保費，還會被罰 2至4 倍 的罰鍰。「酷的夢」，去年推出「中文怪物」網路節目，叫好又叫座，不過近日他的團隊貼出一則徵才公告，要找「企劃／經紀助理」，薪資待遇4萬起，上班時間10時至19時，強調「玻璃心者不適合」，引起討論。然而，卻有自稱前員工在貼文下爆料，加班補休、交接制度與責任歸屬從未被清楚說明，在清明連假前夕，下班前10分鐘突然被告知「之後不用再來」，期間不願意給予交接時間，在連假期間仍持續接到對方訊息與電話，催促提供工作檔案，更指任職期間並未依法投保勞健保。倘若爆料屬實，不僅會面臨來自社會壓力，更有法律責任。據《勞工保險條例》第72條規定，「投保單位違反本條例規定，未為其所屬勞工辦理投保手續者，按自僱用之日起，至參加保險之前一日或勞工離職日止應負擔之保險費金額，處4倍罰鍰。勞工因此所受之損失，並應由投保單位依本條例規定之給付標準賠償之。」據《全民健康保險法》第 84 條「投保單位未依第15條規定，為所屬被保險人或其眷屬辦理投保手續者，除追繳保險費外，並按應繳納之保險費，處以2倍至4倍之罰鍰。」舉例來說，倘若雇主積欠員工20萬元的勞保及20萬元的健保，除了需要補齊相關費用，最高可面臨160萬元罰鍰。勞動部今年1月提醒，主調整勞工薪資或職務等級致薪資總額有變動，應申報調整月投保薪資，不得「高薪低報」或未納保，據統計，2025年共2738件申報不實案，開罰逾1億3156萬元。值得一提，許多雇主會稱員工自願不加保，但勞工保險是強制性社會保險，雇主有法定義務為符合資格的勞工投保；即使勞工表示自願不加保，雇主也不能因此免除投保責任。