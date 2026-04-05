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▲張姓通緝犯逃入右昌街死巷內竟妄圖翻越路底圍牆逃離，卻失足卡入防火巷內水溝無法逃脫。(圖／記者郭凱杰翻攝)

高雄市1名張姓男子涉毒品案遭通緝，3日下午騎機車在高市右昌街停等紅燈時，遭巡邏警員發現形跡可疑，趨前攔查，張男卻面露慌張隨即加速油門逃逸未料卻逃入死巷後棄車翻牆時失足卡在防火巷水溝，警方除隨即將其上銬解送歸案外，另張男沿途闖紅燈等違規行為，遭員警一併告發共6張罰單，最高將面臨8萬6000元罰鍰。楠梓警分局指出，右昌派出所員警3日下午3時許巡邏行經楠梓區右昌街，在路口停等紅燈時，發現張姓男子（36歲）形跡可疑，於是趨前查發現張男面露慌張，隨即加速逃離現場，員警保持安全距離尾隨，一面以無線電呼叫支援圍捕。豈料張男子逃入右昌街死巷內仍不罷休，竟妄圖翻越路底圍牆逃離現場，卻失足卡進防火巷內水溝無法逃脫，員警隨即以優勢警力合力將其控制帶回。原來該36歲張姓男子為毒品通緝身分，為躲避員警查緝，沿途闖紅燈等違規行為，遭員警一併告發共6張罰單，最高將面臨新臺幣8萬6,000元罰鍰，全案詢後解送高雄地檢署歸案。楠梓警分局重申，如因刑事案件遭受起訴、判刑，應依地檢署或法院通知，於期限內到案，若拒不到案遭通緝，終將為執法人員解送歸案，警方將持續查緝不法。