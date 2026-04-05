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▲宋逸民（左）與陳維齡（右）舉辦「STILL 我在這裡」巡迴音樂會。（圖／藝起發光Ｘ蒙福教會提供）

張文綺起乩吐白沫嚇死全家！生母後悔生她

▲張文綺（如圖）曾失控口吐白沫，身心完全崩塌。（圖／翻攝自張文綺臉書）

34歲藝人張文綺昨（4）日飛到馬來西亞古晉，出席「藝起發光」教會所舉辦的「STILL 我在這裡」巡迴音樂會，在5000人觀眾面前，聲淚俱下吐露生命故事，從小被安排成為三太子、參與打頭陣儀式，並被開啟靈異體質，張文綺不得已傷害自己身體，來贖還整個家族的罪，媽媽曾痛心對她說：「真是後悔生下妳！」她也曾在攝影棚燈光昏暗時突然失控、口吐白沫，整個人靈魂空洞、身心凋零，直到2020年，張文綺終於找到了人生出口。張文綺在台上說道，高中時期因課業與比賽壓力過大，身體開始出現異常反應，老師與家人帶她到民間「家神」與宮廟，竟被認為具有靈異體質，從此開始與靈界接觸，也一度成為三太子，天天打頭陣參與各種家祭儀式，可是張文綺一點都不情願，因為必須傷害自己身體，來贖還整個家族的罪，媽媽曾痛心對她說：「真是後悔生下妳！」進入演藝圈後，情況更加嚴重，張文綺曾在攝影棚燈光昏暗時突然失控、口吐白沫，完全無法控制自己的身體，身心承受極大痛苦，也讓父母憂心忡忡，張文綺哭得一把眼淚一把鼻涕說著，那段時間與家人之間的隔閡愈趨遙遠，常覺得自己與家人無法溝通，生活全陷入一團混亂，長達5年時間，她非但沒有了自己，也找不回對生命的渴望。張文綺父親將其心血全看在眼裡，心疼得一夜之間頭髮全白，2020年，她開始重新尋找人生的出口，在朋友的邀請下，她走進教會，透過禱告逐漸經歷身心的醫治與平安，當年11月，張文綺受洗成為基督徒，也見證母親、父親和弟弟相繼受洗，全家一同重新找到愛與盼望，並找回生活節奏，同時用這份愛去影響身邊的人，傳遞快樂。