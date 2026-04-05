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▲《陽光女子合唱團》因為前進中國上映時，被官方微博標註是「中國台灣」電影，招來網友炎上。（圖／摘自陽光女子合唱團 FB）

▲《超級瑪利歐銀河電影版》全球熱賣，在中國也穩居新片賣座冠軍。（圖／摘自IMDb）

▲詹懷雲（左）與林奕嵐（右）主演的《命中註定那頭鵝》，台灣票房350萬，中國卻賣了1636.4萬人民幣（約合台幣7607萬）。（圖／台北双喜電影提供）

在台灣創下國片最高賣座數字紀錄、卻因前進中國上映被標榜為「中國台灣」影片引發軒然大波的《陽光女子合唱團》，昨（4）日正式在中國上映，首日票房209萬人民幣，得到第9名，不及同時上片的《我，許可》、《天才遊戲》等中國電影，排名高居冠軍的則是全球狂賣的《超級瑪利歐銀河電影版》，《陽光女子合唱團》還有很大的成長空間。《陽光女子合唱團》前進中國受到矚目，在官方微博標明「中國台灣」被政治人物和影界人士點名批判後，瞬間從破紀錄的「國片之光」，變成一堆網友諷刺修理的目標，甚至還有人標榜自己「高瞻遠矚」、就算全台各地大狂賣也不想進戲院欣賞，因為言論過於偏激，引發反對立場的網友為該片緩頰，輿論風暴看似暫時平息，中國票房卻現在才見真章，以目前情況來看，因為排片佔比6.2%，與其他同檔新片也有明顯落差，首日拿下第9名雖然不夠理想，也仍情有可原，《超級瑪利歐銀河電影版》在中國則穩坐冠軍。其實《陽光女子合唱團》主打的催淚、感人路線，中國本身這幾年來就有《你好，李煥英》等文藝片曾經獲得成功，片商會想循類似路線將它包裝成全民進戲院同聲一哭的話題電影，也是頗為合理，只是觀眾口味不見得一成不變，在正式上映之前，沒人能保證一定大賣。《陽光女子合唱團》在台灣的賣座走勢也是倒吃甘蔗一般，剛開始反應冷淡，後來口碑傳出才越映越盛，直到全台破7.6億、締造輝煌紀錄，中國成績還有待觀察。根據中國觀眾對於《陽光女子合唱團》的觀影後口碑，顯示有被打動、認為片子很感人的觀眾，卻也有人嫌俗套，在貓眼電影的評價高達9.6分，但評分者僅4396人。《超級瑪利歐銀河電影版》的觀眾評分則為9.4分，共有1萬人評分，顯然純以口碑決勝負，《陽光女子合唱團》不一定能比任天堂電玩改編的《超級瑪利歐銀河電影版》更能討中國觀眾的歡心，票房戰爭還有得打。台灣電影陸續前進中國，賣座表現往往和在台灣不盡相同，台灣反應普通的《周處除三害》，在中國因為動作戲的激烈程度、影片內容都在當地的尺度邊緣，成功成為話題，因而大賺其錢，一些在台灣很熱門的票房電影，反而在中國被觀眾冷落。根據《96分鐘》聯合監製之一黃茂昌的觀察，台灣電影在中國票房基本盤最穩的類型，還是青春愛情片，可是天花板不一定高，《有病才會喜歡你》、《命中註定那頭鵝》在中國的票房分別是2306.8萬、1636.4萬人民幣，前者表現合理，後者則比在台灣反應好太多，看得出在中國有忠實的台灣愛情片粉絲，值得注意。