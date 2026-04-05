2026年台北國際自行車展於3月25日至28日在南港展覽館1、2館登場，不過，財信傳媒董事長謝金河3日在臉書以「巨大、美利達的這一堂課！」在臉書發文指出，近年自行車展明顯不如過往熱絡，對照巨大、美利達業績走弱、股價頻創低點，顯示台灣自行車產業正面臨嚴峻挑戰。
謝金河指出，台灣的自行車產業面臨兩大挑戰，一個是疫情帶來的全球騎腳踏車的盛況不再，巨大在2020年EPS 13.19元、2021年15.81元、2022年15.51元，美利達則是13.36、15.55、11.34元，最好的時候，美利達股價到368元，巨大為376.5元，巨大市值當時來到新台幣1462億元。疫情帶起自行車產業的盛世。
不過疫情结束後，自行車產業降溫，盛況不再。另一個是運動帶來的產業力道，有一段時間，全球興起自行車浪潮，台灣假日都可以看到自行車隊。不過，隨著騎腳踏車帶來的隱形重傷害，這股熱潮也在消退。
謝金河指出，上個禮拜有記者問他自行車產業會不會再起來？他認為，除了前兩個變數之外，要看中國市場，如果中國在地自行車產業崛起，台灣的自行車產業會愈來愈困難。
謝金河表指出，中國自創品牌的「喜德盛X-LAB」正搶走巨大的高階市場，還有利基市場的Pinerello、factor也在中國本地市場站穩腳步。
謝金河認為，中國本地業者起來，也正好是巨大，美利達失去的。一直以來，巨大都定位在中國，2023及2024年巨大在中國淨利都超過50億元，2024年巨大的中國收益佔全年稅後純益的397.29%，可以想見中國市場對巨大多麽重要。
不過2025年巨大的中國收益剩17.68億元，第四季只有1.04億元，和前一年同期比跌69.2%。美利達比巨大還慘，2024年的中國收益10.99億，2025年剩下8492萬元，去年第四季虧損9098萬。這都代表中國市場美好的時代不復存在！
謝金河回憶2021年，他最早對台塑集團提出示警，預告中國石化業內捲大浪襲來，台塑高層以為他故意唱衰他們，對他很不諒解，回頭看台塑在中國的投資收益一直都是紅字。台聚四家公司，苗豐強的聯成石化都慘賠。
去年以來，台玻靠玻纎布題材股價大漲，但台玻去年仍然虧5.9億元，源頭是中國的玻璃本業去年虧損16.28億，虧損再創新高。謝金河表示，這些年很多人都說，台灣只有科技產業好，傳統產業一蹶不振，關鍵在於技術升級，很多抱持跟中國高層往來，靠交情討項目的企業，這種靠關係的企業，一直節節敗退，只有靠技術創新奮力不懈的企業才能不斷精進。
謝金河回頭看，巨大從376.6元跌到69.2元，創了17年新低，美利達從368元跌到63.8元，也回到2013年。台股指數在33000點左右，巨大、美利達回到7000點的時代，這是很殘酷的股價調整。
謝金河認為，未來他們會不會再起，必須在創新的路上輾壓對手，如果被中國的對手擊倒，再機的機會就會愈來愈渺茫！
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不過疫情结束後，自行車產業降溫，盛況不再。另一個是運動帶來的產業力道，有一段時間，全球興起自行車浪潮，台灣假日都可以看到自行車隊。不過，隨著騎腳踏車帶來的隱形重傷害，這股熱潮也在消退。
謝金河指出，上個禮拜有記者問他自行車產業會不會再起來？他認為，除了前兩個變數之外，要看中國市場，如果中國在地自行車產業崛起，台灣的自行車產業會愈來愈困難。
謝金河表指出，中國自創品牌的「喜德盛X-LAB」正搶走巨大的高階市場，還有利基市場的Pinerello、factor也在中國本地市場站穩腳步。
謝金河認為，中國本地業者起來，也正好是巨大，美利達失去的。一直以來，巨大都定位在中國，2023及2024年巨大在中國淨利都超過50億元，2024年巨大的中國收益佔全年稅後純益的397.29%，可以想見中國市場對巨大多麽重要。
不過2025年巨大的中國收益剩17.68億元，第四季只有1.04億元，和前一年同期比跌69.2%。美利達比巨大還慘，2024年的中國收益10.99億，2025年剩下8492萬元，去年第四季虧損9098萬。這都代表中國市場美好的時代不復存在！
謝金河回憶2021年，他最早對台塑集團提出示警，預告中國石化業內捲大浪襲來，台塑高層以為他故意唱衰他們，對他很不諒解，回頭看台塑在中國的投資收益一直都是紅字。台聚四家公司，苗豐強的聯成石化都慘賠。
去年以來，台玻靠玻纎布題材股價大漲，但台玻去年仍然虧5.9億元，源頭是中國的玻璃本業去年虧損16.28億，虧損再創新高。謝金河表示，這些年很多人都說，台灣只有科技產業好，傳統產業一蹶不振，關鍵在於技術升級，很多抱持跟中國高層往來，靠交情討項目的企業，這種靠關係的企業，一直節節敗退，只有靠技術創新奮力不懈的企業才能不斷精進。
謝金河回頭看，巨大從376.6元跌到69.2元，創了17年新低，美利達從368元跌到63.8元，也回到2013年。台股指數在33000點左右，巨大、美利達回到7000點的時代，這是很殘酷的股價調整。
謝金河認為，未來他們會不會再起，必須在創新的路上輾壓對手，如果被中國的對手擊倒，再機的機會就會愈來愈渺茫！